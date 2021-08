A început Festivalul Internaţional George Enescu!

La a 25-a ediție, TVR va reflecta cele 30 de zile de festival, cu peste 70 de evenimente transmise în direct sau înregistrate, știri, reportaje, interviuri live şi în exclusivitate. Gala de deschidere - live, pe 28.08, ora 19.30.

Cu un program artistic excepțional, susținut de 4700 de artiști străini și români, pe o durată record de patru săptămâni, Festivalul Internațional George Enescu va oferi publicului cel mai amplu program de lucrări enesciene din istoria sa, interpretate de artiști și orchestre internaționale – 42 la număr, inclusiv cele cinci simfonii. În calitate de coproducător şi official broadcaster al Festivalului Internaţional George Enescu, Televiziunea Română preia toate evenimentele prezentate de Festivalul Internațional George Enescu. Astfel, pe durata prestigiosului eveniment, TVR va asigura pentru melomani şi pentru publicul larg o serie de transmisiuni în direct de la Sala Palatului și Ateneul Român, iar în perioada următoare, până în luna decembrie a anului curent, va programa pe TVR 3, postul său cultural, concertele și interviurile în exclusivitate înregistrate în „luna Enescu”.

Gala de deschidere a Festivalului Internaţional George Enescu - în direct la TVR 1, TVR 3, TVRi şi TVR MOLDOVA.

A 25-a ediţie a Festivalului Internaţional George Enescu debutează sâmbătă, 28 august, la ora 19.30, în direct la TVR 1, TVR 3, TVR Internaţional şi TVR MOLDOVA. Orchestra Filarmonicii George Enescu va concerta în Gala de Deschidere a Festivalului, sub bagheta dirijorului Paavo Järvi şi cu Sarah Nemţanu - prim violonist al orchestrei. Prezentatorul galei de deschidere va fi jurnalistul TVR Marius Constantinescu. Alături de el, jurnalistul Cătălin Sava ne va oferi, în pauza Concertului de deschidere, un interviu live, în exclusivitate, cu Mihai Constantinescu, directorul Festivalului. Comentarii şi informaţii interesante din culisele festivalului şi nu numai ne vor aduce, de-a lungul întregului eveniment de prestigiu, jurnaliştii TVR Valentina Băinţan, Marius Constantinescu, Claudia Spătărescu, Claudia Robu, Luminiţa Velciu şi Cătălin Sava.

Rapsodia nr. 2 de George Enescu va răsuna şi în acest an, în mod tradițional, în deschiderea Festivalului. Programul galei de deschidere continuă cu Concertul în Re minor pentru vioară și orchestră op. 47, de Jean Sibelius, o compoziție epică, atmosferică, profund evocatoare a naturii și a sensibilității scandinave. Solistă va fi Hilary Hahn - violonista deţinătoare a nu mai puţin de trei premii Grammy, recunoscută pentru virtuozitatea şi interpretările exuberante. Simfonia nr. 2 în Mi Minor op. 27, de Serghei Rahmaninov, va închide o seară memorabilă, cu interpreţi de valoare. Dar este doar începutul unei poveşti care se scrie timp de o lună: aceea a ediţiei jubiliare a Festivalului Internaţional George Enescu.

Pe lângă Orchestra Filarmonicii George Enescu, alte mari orchestre vor susţine concertele programate în Festival: Orchestra și Corul Teatrului Mariinsky, cu Valery Gergiev dirijor; London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic, London Philharmonic Orchestra, Academy of St. Martin in the Fields, Philharmonia London, Simfonia of London, London Mozart Players; Orchestra Israel Philharmonic va concerta sub bagheta noului său dirijor, Lahav Shani; Orchestra Națională a Franței, dirijată de noul ei director, Cristian Măcelaru; Filarmonica din München cu Valery Gergiev, dirijor; Orchestra Del Teatro Alla Scala din Milano, cu un program special și cu un dirijor care vine pentru prima dată în România, Andrés Orozco-Estrada; Orchestra Les Dissonances, cu David Grimal, dirijor și solist; Royal Concertgebouw Orchestra, cu dirijori diferiți pentru cele două concerte susținute – Daniel Harding și Alan Gilbert.

Artişti de talie modială vor urca pe scena Festivalului Intenaţional George Enescu. Printre aceştia, soliști cunoscuți: Maxim Vengerov, Patricia Kopatchinskaja; violoncelista americană Alisa Weilerstein, care vine pentru prima dată în România, împreună cu orchestra sa de cameră The Trondheim Soloists; Frații Renaud Capuçon (vioară) și Gautier Capuçon (violoncel); violoniștii Leonidas Kavakos, Dmitry Sitkovetsky; contratenorul Philippe Jaroussky; mezzo-soprana Joyce DiDonato și soprana Sonya Yoncheva. Şi la pian sunt anunțați artiști de prestigiu, care au mai onorat cu prezenţa lor Festivalul Internaţional George Enescu: Martha Argerich, Jean Yves Thibaudet, Yuja Wang, Khatia Buniatishvili, Maria João Pires, Kirill Gerstein.

Vom regăsi şi două lucrări cu narator: Robert Powell (celebru pentru rolul său din filmul lui Franco Zeffirelli, “Jesus of Nazareth” – 1977) va fi naratorul în „Oedipus Rex”, de Stravinsky, cu Mariinsky Theatre Orchestra and Choir, dirijor Valery Gergiev și în Suita “Peer Gynt” a lui Grieg, cu Opéra de Marseille, dirijată de Gabriel Bebeşelea.

„Va fi un adevărat răsfăț muzical, pe care Televiziunea Română îl va oferi telespectatorilor săi. Vom putea gusta împreună, din nou, din acea atmosferă cu totul aparte, specifică sălilor de concert, vom respira cu nesaț emoțiile și trăirile artiștilor prezenți în festival, iar inimile tuturor vor bate la unison. Pentru că Festivalul Enescu nu înseamnă numai iubirea pentru muzică și frumos, ci și pasiune, determinare și înaltă performanță. Pentru că este, cu toată puterea cuvintelor, O poveste din iubire”, a declarat producătorul Festivalului Enescu din partea TVR, Valentina Băințan.

Program special la TVR 3 în ziua debutului Festivalului Internaţional George Enescu

TVR 3 prefaţează concertul de deschidere a Festivalului George Enescu printr-o transmisiune directă de la Muzeul Naţional de Artă al României sâmbătă, 28 august, începând cu ora 17.00. Marius Constantinescu şi Valentina Băinţan îi vor avea invitaţi pe Călin Stegerean, directorul Muzeului Naţional de Artă al României, Daniel Jinga, directorul Operei Române, Andrei Dimitriu, managerul Filarmonicii George Enescu şi pe Oana Marinescu, directorul de comunicare al festivalului. Cu momente muzicale speciale - muzicianul Grigore Leşe, flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi chitaristul Costin Soare. Transmisiunea directă de la MNAR încheie proiectul „Caravana TVR 3”.

Programul evenimentelor transmise live de TVR de la Ateneul Român și Sala Palatului poate fi consultat aici.

Începând cu anul 1958, Televiziunea Română a preluat şi transmis toate evenimentele ce au avut loc pe parcursul desfăşurării Festivalului şi Concursului, ajungând în cel mai scurt timp să fie coproducător şi partener. Mai mult, la ultimele ediţii, TVR a încheiat o serie de parteneriate externe cu televiziuni europene interesate de Festival. Una dintre cele mai de succes colaborări este cea cu prestigiosul canal Mezzo, TVR devenind principalul partener de transmisii live pentru acest post. De asemenea, TVR a colaborat şi cu Arte, Televiziunea Naţională Elveţiană (Television Suisse Romande) sau ZDF.