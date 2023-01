„Înapoi la argument” - edițiile primei săptămâni a anului 2023 | VIDEO

În prima săptămână a noului an, TVR Cultural difuzează dialogurile lui Horia Roman Patapievici cu Dan Dediu, Tiberiu Soare și Mihai Constantinescu, precum și cu Pavel Șușară și Michael Finkenthal. Emisiunea „Înapoi la argument” este difuzată de luni până vineri, de la ora 11.00.

În 2, 3 și 4 ianuarie, TVR Cultural difuzează dialogurile lui H.R.Patapievici cu Dan Dediu, Tiberiu Soare și Mihai Constantinescu despre Festivalul Internațional „George Enescu”, înregistrate în 2011.

În 2 ianuarie, TVR Cultural a difuzat interviul cu Dan Dediu, compozitor, autor a peste 170 de lucrări ce acoperă aproape toate genurile muzicale (simfonii, piese pentru orchestră, concerte, cvartete de coarde, muzică pentru pian, opere), laureat a numeroase premii naționale și internaționale și fost rector al Universității Naționale de Muzică din București (2008-2016).

În 3 ianuarie, TVR Cultural a transmis dialogul lui H.R. Patapievici cu dirijorul Tiberiu Soare. Este conferențiar universitar doctor al Universitătii Naţionale de Muzică Bucureşti, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală, în cadrul departamentului Dirijat, Muzică Religioasă și Instrumente Complementare.

Miercuri, 4 ianuarie, TVR Cultural a difuzat interviul lui Patapievici cu Mihai Constantinescu, fost director al Festivalului Internațional „George Enescu” și organizator a 25 de ediții ale evenimentului.

Mihai Constantinescu. Foto: Alex Damian/ Festivalul George Enescu

În 5 ianuarie, TVR Cultural difuzează, de la ora 11.o0, dialogul lui Horia Roman Patapievici cu Pavel Șușară, autor, critic și istoric de artă, monograf, poet, publicist și scriitor, înregistrat în 2010.

„Atunci când judeci existența unui artist nu o faci comparativ”, spunea Șușară.

Pavel Șușară. Sursă imagine: TVR

În 6 ianuarie, TVR Cultural transmite interviul lui Patapievici cu Michael Finkenthal, înregistrat în 2011.

„Avangarda a început ca o bătălie. Ceea ce este surprinzător este că au existat urcușuri și coborșuri în istoria ei... În contextul românesc, ne referim la începutul anilor '20 - '30... Însă, avangarda românească de după cel de-Al Doilea Război Mondial este un fenomen extrem de important, pentru că apare într-un moment în care, în Franța, aceasta începea să își piardă din intensitate”, explica Finkenthal.

Michael Finkenthal este profesor emerit la Universitatea Ebraică din Ierusalim și, în prezent, asociat (Fellow by courtesy) la Zanvyl Krieger School of Arts and Sciences, Universitatea Johns Hopkins din Baltimore, în Statele Unite.

Michael Finkenthal și H.R.Patapievici. Sursă imagine: Captură video TVR