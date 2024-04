„Înapoi la argument”: Cercetătorul Michael Finkenthal, în dialog cu H.R. Patapievici, despre avangarda românească (ediție din 2011) | VIDEO

TVR Cultural redifuzează, între 8 și 12 aprilie, dialogurile lui Horia Roman Patapievici cu istoricul Lucian Boia, regizorul Florin Iepan, cercetătorul Michael Finkenthal, Mihail Neamțu, politician și scriitor și istoricul Bogdan Murgescu.

Istoricul Lucian Boia (ediție din 2010)

Luni, 8 aprilie, ora 11.00

Istoricul Lucian Boia, care s-a impus ca reper în istoriografia română, a fost invitatul lui Horia Roman Patapievici la „Înapoi la argument” în anul 2010.

„Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi a imaginarului, s-a remarcat atât prin lucrări teoretice privitoare la istorie („Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune”) şi la imaginar („Pentru o istorie a imaginarului”), cât şi prin investigarea consecventă a unei largi game de mitologii (de la viaţa extraterestră şi sfârşitul lumii până la comunism, naţionalism şi democraţie).

A adus, de asemenea, noi interpretări privitoare la istoria Occidentului, a Franţei şi a Germaniei. În 1997, lucrarea sa „Istorie şi mit în conştiinţa românească” a stârnit senzaţie şi a rămas de atunci un punct de reper în redefinirea istoriei naţionale”, notează editura Humanitas, care i-a publicat lucrările.

Regizorul Florin Iepan (ediție din 2010)

Marți, 9 aprilie, ora 11.00

Florin Iepan a fost invitatul lui Horia Roman Patapievici la „Înapoi la argument” în anul 2010.

„Peisaj după embargo”, „Călător în țara eclipsei” sau „Povestiri adevărate” sunt doar câteva dintre filmele semnate de regizorul, scenaristul și producătorul Florin Iepan. Și, poate, cel mai cunoscut documentar care îi poartă semnătura este „Născuți la comandă. Decrețeii”.

Are premii și distincții obținute în țară și în străinătate, fiind considerat unul dintre cei mai prolifici realizatori români de film documentar.

Cercetătorul Michael Finkenthal (ediție din 2011)

Miercuri, 10 aprilie, ora 11.00

„Avangarda a început ca o bătălie. Ceea ce este surprinzător este că au existat urcușuri și coborâșuri în istoria ei... În contextul românesc, ne referim la începutul anilor '20 - '30... Însă, avangarda românească de după cel de-Al Doilea Război Mondial este un fenomen extrem de important, pentru că apare într-un moment în care, în Franța, aceasta începea să își piardă din intensitate”, explica Finkenthal.

Michael Finkenthal este profesor emerit la Universitatea Ebraică din Ierusalim și, în prezent, asociat (Fellow by courtesy) la Zanvyl Krieger School of Arts and Sciences, Universitatea Johns Hopkins din Baltimore, în Statele Unite. Publică în limba română în „Observatorul Cultural”, aici.

Mihail Neamțu (ediție din 2011)

Joi, 11 aprilie, ora 11.00

Mihail Neamțu, scriitor și politician, spunea despre sine, când a fost invitat la „Înapoi la argument” la 33 de ani, că „s-a născut la poalele Munților Carpați, într-un oraș niciodată prea mic pentru visele mari ale copilăriei” și că bunicii săi l-au învățat „să iubească credința, libertatea, munca și caii fără căpăstru”.

Neamțu are un doctorat în teologie, a trecut prin șase partide politice (Partidul Noua Republică, PNȚCD, ARD, PNL, PMP și AUR), iar în prezent candidează pentru un loc de europarlamentar din partea AUR.

Bogdan Murgescu (ediție din 2010)

Vineri, 12 aprilie, ora 11.00

Ediția „Înapoi la argument” din 2010 îi înfățișează pe Bogdan Murgescu, profesor la Facultatea de Istorie a Universității din București, și Horia Roman Patapievici discutând despre decalajele economice existente între România și țările europene.

Între lucrările pe care le semnează Bogdan Murgescu se numără „Istorie românească – istorie universală (600 – 1800)”, „Circulația monetară în Țările Române în secolul al XVI-lea„ sau „România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500‑2010)”.

