Ediție de colecție „Înapoi la argument”: Paul Cornea, în dialog cu H.R. Patapievici, în 28 iunie

În săptămâna 26-30 iunie, TVR Cultural redifuzează dialogurile de colecție ale lui Horia Roman Patapievici cu Monica Pillat, Vladimir Tismăneanu, Paul Cornea, Daniel Knorr și Grigore Leșe.

Emisiunea „Înapoi la argument” este difuzată la TVR Cultural de luni până vineri, de la ora 11.00.

Grigore Leșe - interpret de muzică tradițională

Luni, 26 iunie, ora 11.00

Grigore Leșe a fost invitatul lui Horia Roman Patapievici la „Înapoi la argument” în anul 2007. Cele ma importante întrebări la care a răspuns interpretul au fost: „Merită să ne luptăm pentru cultura tradițională?”, „Dacă merită să o facem, lupta de a o păstra nu o falsifică?”, „Mai este ceva viu din această cultură tradițională, ea încă se face de către țăran?”. Răspunsurile, în ediția difuzată în 26 iunie, de la 11.00, și în reluare, de la miezul nopții.

Grigore Leșe s-a născut în 1954 în satul Stoiceni, Maramureș, a absolvit Liceul de Muzică din Baia Mare, apoi Academia de Muzică din Cluj – Facultatea de Instrumente și Canto (fagot). În 2003 a devenit doctor în muzică (cu teza „Horea în grumaz. Consideraţii teoretice şi practice ale interpretării genului dintr-o perspectivă stilistică”), iar, în 2010, doctor honoris causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad. Din 2006 realizează emisiuni la Radiodifuziunea şi Televiziunea Română.

Daniel Knorr - artist plastic

Marți, 27 iunie, ora 11.00

Laureat al Premiului Oraşului München (1997) şi al Premiului Villa Romana, Florenţa (1999), absolvent al Academiei de Arte Plastice de la München, artistul plastic Daniel Knorr a fost invitat la „Înapoi la argument” în anul 2008. Knorr a realizat și un volum artistic mai puțin obișnuit, care a fost prilejul discuției cu Horia Roman Patapievici.

Paul Cornea - critic literar (1923-2018)

Miercuri, 28 iunie, ora 11.00

Paul Cornea (1923-2018) a fost unul dintre cei mai însemnați istorici, critici și profesori universitari.

„Veteran al studiilor literare, profesorul Paul Cornea a fost mai mult decât un profesor. După Tudor Vianu și George Călinescu, niciun profesor de literatură din România nu a marcat într-o asemenea măsură devenirea profesională a studenților pe care i-a format.

Toate generațiile de cercetători și universitari formate în perioada postbelică, de la „șaizeciști” la „optzeciști” și cei de după ei, au fost, într-un fel sau altul, influențate de spiritul său generos și reformator. Nu doar Facultatea de Litere din București, ci întregul mediu universitar al Literelor din toată țara, precum și elita profesorilor de literatură română din licee, au beneficiat de filtrul exigent al domniei sale”, nota Universitatea din București într-un necrolog.

Președinte-fondator al Asociației de Literatură Generală și Comparată, vicepreședinte al Asociației Mondiale de Literatură Comparată și vicepreședinte al Societății de Științe Filologice din România, Paul Cornea a fost, pentru o perioadă, după 1989, ministru secretar de stat în Ministerul Învățământului condus de Mihai Șora, iar între 1992 și 1996, decan al Facultății de Litere a Universității din București.

Autor al vastei sinteze „Originile romantismului românesc”, a semnat numeroase alte volume de critică și teorie literară, de istorie literară și de literatură comparată.

Paul Cornea a fost partenerul de dialog al lui Horia Roman Patapievici, la „Înapoi la argument”, în 2008.

Vladimir Tismăneanu - politolog

Joi, 29 iunie, ora 11.oo

Pentru Vladimir Tismăneanu, comunismul este „mitul politic absolut”. TVR Cultural redifuzează o altă ediție „Înapoi la argument”, din anul 2007, în care invitatul lui Horia Roman Patapievici a fost cunoscutul politolog.

Vladimir Tismăneanu este profesor de științe politice la Universitatea Maryland și director al Centrului pentru Studierea Societăților Post-Comuniste. A condus Comisia Prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România, al cărei raport final a fost prezentat în Parlament președintelui Băsescu în 2006. În 2007, a co-editat raportul împreună cu istoricii Dorin Dobrincu și Cristian Vasile și l-a publicat la editura Humanitas. A fost președinte al Consiliului Științific al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) între 2010 și 2012.

Colaborează cu Europa Liberă din 1983. Semnează numeroase cărți despre istoria comunismului și perioada postcomunistă. Dintre lucrările sale, amintim: „Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comusnimului românesc”, „Lumea secretă a nomenclaturii”, „The Devil in History: Communism, Fascism, and Some Lessons of the Twentieth Century”, „Reinventarea politicului. Europa de Est de la Stalin la Havel”. Blogul lui Vladimir Tismăneanu, aici.

Monica Pillat - scriitoare și traducătoare

Vineri, 30 iunie, ora 11.00

În 2009, Monica Pillat și Horia Roman Patapievici au depănat amintiri despre familia Pillat, formată din numeroase personalități culturale, și au discutat despre volumele „Sufletul nu cunoaște distanțele” „Biruința unui iubiri - Dinu și Neli Pillat” și „Memoriile lui Nicolae Pillat - Siluate din familia Brătianu”.

Monica Pillat (n.1947) - prozatoare, poetă și traducătoare, fiica scriitorului Dinu Pillat și nepoata poetului și eseistului Ion Pillat. Este membră a Uniunii Scriitorilor, la secția Poezie. A predat literatură engleză la Facultatea de Limbi Străine a Universității din București.

A publicat numeroase volume de poezie și proză, dar și critică literară și studii de literatură engleză, precum și memorialistică - dintre care menționăm „O mătuşă de poveste: Ioana Celibidache”, „Povestind despre atunci cu Barbu Cioculescu”, „Ceasuri de demult”. Ediţii: volumele de corespondenţă ale familiei Pillat (Humanitas, 2008, 2009, 2010); în colaborare cu George Ardeleanu, seria de autor Dinu Pillat (Humanitas, 2011–2015); Cornelia Pillat, „Ofrande”, ed. a II-a (Humanitas, 2012); Pia Alimăneştianu, „Prin Cetatea lui Bucur: Trecutul viu” (Corint, 2021); cele trei romane ale lui Dinu Pillat într-un singur volum (Humanitas, 2021).

