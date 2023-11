Ediție de colecție „Înapoi la argument”. Vintilă Mihăilescu: „Pentru ochiul antropologului nu există detalii, există doar semnificații” (2007)

TVR Cultural le aduce telespectatorilor dialogurile de colecție ale lui Horia Roman Patapievici cu poeta Doina Uricariu, antropologul Vintilă Mihăilescu (1951-2020), criticul de teatru George Banu (1943-2023), filosoful Gabriel Liiceanu și regizorul Corneliu Porumboiu.

Poeta Doina Uricariu (ediție din 2007)

Luni, 6 noiembrie, ora 11.00

Poeta, editoarea și eseista Doina Uricariu a vorbit în 2007, la „Înapoi la argument”, cu Horia Roman Patapievici, despre „Jurnalul unei ființe greu de mulțumit”, scris de Jeni Acterian.

Jeni Acterian a fost o regizoare cunoscută în anii 1950, care a lucrat alături de Liviu Ciulei și Marieta Sadova. A fost prietenă cu una dintre doamnele teatrului românesc, Clody Bertola, care și-a pus amprenta asupra sa. A avut ocazia, încă din tinerețe, să îi cunoască pe Eugen Ionescu, Mircea Eliade sau Emil Cioran.

Doina Uricariu (n.1950) a fost directoarea Institutului Cultural Român (ICR) de la New York între 2012 și 2015, numită la propunerea lui Andrei Marga. După 1990, a fost președinta grupului editorial Du Style/ Universalia Group. A început să publice versuri din 1976, primind numeroase premii ale Uniunii Scriitorilor, în România și Republica Moldova. A publicat și studii de critică literară, iar lucrarea de doctorat a fost „Nichita Stănescu. Lirismul paradoxal”.

Este membră a PEN Club și a Uniunii Scriitorilor din România. A fost decorată de Administrația Prezidențială în 2000 cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler.

***

Antropologul Vintilă Mihăilescu (1951-2020) - ediție din anul 2007

Marți, 7 noiembrie, ora 11.00

„Ce este antropologia? Pentru că o văd peste tot”, spunea, în 2007, Horia Roman Patapievici, în deschiderea ediției „Înapoi la argument” în care invitatul a fost antropologul Vintilă Mihăilescu, pe atunci director al Muzeului Țăranului Român.

„Pentru ochiul antropologului nu există detalii, există doar semnificații”, explica atunci Vintilă Mihăilescu.

Din 1993 a fost profesor universitar la Facultatea de Sociologie si Psihologie a Universității București, iar din 1997 a coordonat Școala Masterală în Antropologie, în cadrul Universității București. Din 2000 era șeful Catedrei de Sociologie la Școala Națională de Științe Politice (SNSPA) unde susținea cursurile de Antropologie și cele de Comunități Sociale.

Autor a numeroase lucrări de antropologie, Vintilă Mihăilescu a fost colaborator permanent la revista „Dilema Veche”, unde semna rubrica „Socio‑hai‑hui” (între 1998 şi 2018).

Vintilă Mihăilescu s-a stins din viață în 2020. Citiți aici textul lui Andrei Pleșu despre reputatul antropolog, publicat în „Dilema Veche”.

***

George Banu, teatrolog și eseist (1943-2023) - ediție din 2008

Miercuri, 8 noiembrie, ora 11.00

Reputat teatrolog, profesor universitar stabilit la Paris din 1973, George Banu a fost ales de trei ori preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. Şi, tot de trei ori, a primit în Franţa, premiul pentru cea mai bună carte de teatru. În 2014, a obținut marele premiu al Academiei Franceze.

Eseist de talie mondială, George Banu a fost interlocutorul lui Horia Roman Patapievici în anul 2008, iar dialogul dintre cei doi este spumos şi presărat cu principii, idei şi informaţii care dau viață unei emisiuni interesante.

George Banu s-a stins din viață anul acesta, în 23 ianuarie.

***

Gabriel Liiceanu, filosof (ediție din 2012)

Joi, 9 noiembrie, ora 11.00

Horia Roman Patapievici și Gabriel Liiceanu l-au evocat pe poetul și traducătorul Mircea Ivănescu, punctul de plecare fiind cartea „Măștile lui M.I. .Gabriel Liiceanu în dialog cu Mircea Ivănescu”.

Mircea Ivănescu (1931-2011) „a fost o figură discretă a vieții literare, neafiliindu-se niciunei grupări sau direcții. Cu toate acestea, creația sa a influențat decisiv generațiile care se revendică de la poetici postmoderniste și textualiste. A absolvit Facultatea de Filologie la București; a lucrat ca redactor la Agerpres și la revista Lumea, apoi la Editura pentru Literatură Universală și la Editura Univers. A debutat în volum în 1968 și și-a publicat versurile, de o remarcabilă unitate valorică și stilistică, sub titluri voit banale (Versuri, Poeme, Alte poeme, Poesii nouă etc.). Traducerile sale din literatura universală (Joyce, Faulkner, Musil, Kafka, Broch, poezie engleză și americană etc.) au primit, ca și opera sa poetică, numeroase premii”, arăta Institutul Cultural Român, într-o prezentare de la lansarea volumului semnat de Liiceanu.

„Uitați-vă la mine. Pare că sunt un tip vesel, care râde foarte mult. Poate că toată viața a trebuit să îngrop ceva, ceva pe care acum, în mod impudic, ajung să-l scot – și nu știu de ce o fac –, într-o conversație, la lumină”, îi spunea Mircea Ivănescu lui Gabriel Liiceanu.

***

Regizorul Corneliu Porumboiu (ediție din 2010)

Vineri, 10 noiembrie, ora 11.00

O ediție de colecție a emisiunii „Înapoi la argument” din 2010, cu un regizor, scenarist și producător de film cu un palmares remarcabil. La un an după terminarea UNATC-ului, în 2004, a obținut premiul al II-lea la secțiunea Cinefondation, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Cannes.

Corneliu Porumboiu, căci despre el este vorba, s-a născut în Vaslui și este fiul fostului arbitru de fotbal Adrian Porumboiu. Iar pelicula „A fost sau n-a fost”, cu care a obținut „Camera d’Or”, la Cannes, a reușit să intre în bibliografia obligatorie pentru toți studenții de la Științe Politice - așa cum, de altfel, afirma și Horia Roman Patapievici.

Următorul său film, „Polițist, adjectiv”, a fost de asemenea selecționat în cadrul prestigiosului festival de film. Premiat cu numeroase alte premii și pentru celelalte filme ale sale: „Comoara”, documentarul sportiv „Al doilea joc” (împreună cu tatăl său, comentatorul sportiv Adrian Porumboiu), „La Gomera”.

A emigrat din România la finele lui 2022, după ce numele lui a apărut într-o anchetă DIICOT.