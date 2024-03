O discuție de neratat la „Înapoi la argument”, despre drama și moștenirea familiei Pillat, cu Monica Pillat și H.R. Patapievici (ediție din 2009) | VIDEO

Între 18 și 22 martie, de la ora 11.00, telespectatorii TVR Cultural pot revedea dialogurile memorabile ale lui Horia Roman Patapievici cu Dan Perjovschi, Monica Pillat, Vintilă Mihăilescu (1951-2020), George Banu (1943-2023) și Gabriel Liiceanu.

Artistul Dan Perjovschi (ediție din 2008)

Luni, 18 martie, ora 11.00

„Totul depinde de intuiția mea, de entuziasmul meu și de propria mea gândire… nu de gândirea celorlalți” – spunea, în 2008, Perjo, așa cum îi spun apropiații și își semnează lucrările. Artist plastic de talie internațională, jurnalist și scriitor, desenator și ilustrator, Dan Perjovschi este un artist complex, iar lucrările sale se află pe șase continente.

Dan Perjovschi semnează ilustrații în „Revista 22”. Abordează, în lucrările sale, teme sociale și politice de actualitate, care l-au făcut faimos pe plan internațional.

Monica Pillat - scriitoare și traducătoare (2011)

Marți, 19 martie, ora 11.00

În 2009, Monica Pillat și Horia Roman Patapievici au depănat amintiri despre familia Pillat, formată din numeroase personalități culturale, și au discutat despre volumele „Sufletul nu cunoaște distanțele”, „Biruința unui iubiri - Dinu și Neli Pillat” și „Memoriile lui Nicolae Pillat - Siluate din familia Brătianu”.

Monica Pillat (n.1947) - prozatoare, poetă și traducătoare, fiica scriitorului Dinu Pillat și nepoata poetului și eseistului Ion Pillat. Este membră a Uniunii Scriitorilor, la secția Poezie. A predat literatură engleză la Facultatea de Limbi Străine a Universității din București.

A publicat numeroase volume de poezie și proză, dar și critică literară și studii de literatură engleză, precum și memorialistică - dintre care menționăm „O mătuşă de poveste: Ioana Celibidache”, „Povestind despre atunci cu Barbu Cioculescu”, „Ceasuri de demult”. Ediţii: volumele de corespondenţă ale familiei Pillat (Humanitas, 2008, 2009, 2010); în colaborare cu George Ardeleanu, seria de autor Dinu Pillat (Humanitas, 2011–2015); Cornelia Pillat, „Ofrande”, ed. a II-a (Humanitas, 2012); Pia Alimăneştianu, „Prin Cetatea lui Bucur: Trecutul viu” (Corint, 2021); cele trei romane ale lui Dinu Pillat într-un singur volum (Humanitas, 2021).

Antropologul Vintilă Mihăilescu (1951-2020) - ediție din anul 2007

Miercuri, 20 martie, ora 11.00

„Ce este antropologia? Pentru că o văd peste tot”, spunea, în 2007, Horia Roman Patapievici, în deschiderea ediției „Înapoi la argument” în care invitatul a fost antropologul Vintilă Mihăilescu, pe atunci director al Muzeului Țăranului Român.

„Pentru ochiul antropologului nu există detalii, există doar semnificații”, explica atunci Vintilă Mihăilescu.

Din 1993 a fost profesor universitar la Facultatea de Sociologie si Psihologie a Universității București, iar din 1997 a coordonat Școala Masterală în Antropologie, în cadrul Universității București. Din 2000 era șeful Catedrei de Sociologie la Școala Națională de Științe Politice (SNSPA) unde susținea cursurile de Antropologie și cele de Comunități Sociale.

Autor a numeroase lucrări de antropologie, Vintilă Mihăilescu a fost colaborator permanent la revista „Dilema Veche”, unde semna rubrica „Socio‑hai‑hui” (între 1998 şi 2018).

Vintilă Mihăilescu a murit în 2020. Citiți aici textul lui Andrei Pleșu despre reputatul antropolog, publicat în „Dilema Veche”.

George Banu, teatrolog și eseist (1943-2023) - ediție din 2008

Joi, 21 martie, ora 11.00

Reputat teatrolog, profesor universitar stabilit la Paris din 1973, George Banu a fost ales de trei ori preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru. Şi, tot de trei ori, a primit în Franţa, premiul pentru cea mai bună carte de teatru. În 2014, a obținut marele premiu al Academiei Franceze.

Filosoful Gabriel Liiceanu (ediție din 2012)

Vineri, 22 martie, ora 11.00

Patapievici și Liiceanu l-au evocat pe poetul și traducătorul Mircea Ivănescu, punctul de plecare al discuției fiind cartea „Măștile lui M.I. Gabriel Liiceanu în dialog cu Mircea Ivănescu”.

Ivănescu (1931-2011) „a fost o figură discretă a vieții literare, neafiliindu-se niciunei grupări sau direcții. Cu toate acestea, creația sa a influențat decisiv generațiile care se revendică de la poetici postmoderniste și textualiste. A absolvit Facultatea de Filologie la București; a lucrat ca redactor la Agerpres și la revista Lumea, apoi la Editura pentru Literatură Universală și la Editura Univers. A debutat în volum în 1968 și și-a publicat versurile, de o remarcabilă unitate valorică și stilistică, sub titluri voit banale (Versuri, Poeme, Alte poeme, Poesii nouă etc.). Traducerile sale din literatura universală (Joyce, Faulkner, Musil, Kafka, Broch, poezie engleză și americană etc.) au primit, ca și opera sa poetică, numeroase premii”, reține Institutul Cultural Român, într-o prezentare de la lansarea volumului semnat de Liiceanu.

„Uitați-vă la mine. Pare că sunt un tip vesel, care râde foarte mult. Poate că toată viața a trebuit să îngrop ceva, ceva pe care acum, în mod impudic, ajung să-l scot – și nu știu de ce o fac –, într-o conversație, la lumină”, îi spunea Mircea Ivănescu lui Gabriel Liiceanu.

Gabriel Liiceanu (n.1942), filosof, scriitor și discipol al lui Constantin Noica. Autor al lucrării „Jurnalul de la Păltiniș” (1983), ale cărui teme centrale sunt raportul maestru–discipol şi importanţa culturii într-o epocă totalitară, a fost un adevărat bestseller al anilor 1980: oamenii stăteau la cozi la librării, unde cartea se vindea „pe sub mână”, iar apoi se împrumuta doar prietenilor de încredere.

Scrierile sale au devenit repere, iar participările sale, după 1989, la diverse dezbateri publice, au făcut ca personalitatea sa să fie respectată, dar, în același timp, și criticată.

