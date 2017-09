În fiecare sâmbătă, TVR 3 vă invită la POPASURI FOLCLORICE

Într-o călătorie de suflet prin lumea satului şi folclorului românesc - prin istoria şi prezentul lui, călăuziţi de Teodora Drăgoi Pop, gazda emisiunii

De la cântecele calde din Ţara Moţilor, până la horele din Năsăud şi baladele Maramureşului, „Popasuri folclorice” scoate la iveală păstrătorii şi continuatorii valorilor spirituale şi materiale româneşti. În fiecare săptămână, Teodora Drăgoi Pop pleacă în descoperirea tradiţiilor, luând la pas satele împrăştiate de-a lungul ţării.

Peste tot în lume se merge pe lucruri care să recompună imaginea identităţii naţionale şi acest lucru se resimte şi la noi. Omul are nevoie să-şi afle rădăcinile. Douăzeci de ani a fugărit lumea, iar acum vrea să ştie cine este şi e foarte important ca el să poată spune: «Şi la noi era aşa ! », spune Maria Tănase Marin, producătoarea emisiunii.

„Am descoperit și am înțeles că este bine ca la un moment dat în viață să te duci cu inima deschisă către locurile care ți-au dat un rost în lume, să-ți revezi oamenii dragi, să-ți cunoști tradițiile, să privești cerul sub care ai crescut sau să tragi aer în piept și să spui în liniște - Am ajuns acasă! Cu inima deschisă, vă îndemn să fiţi în faţa micului ecran, să vă iubiţi vorba, cântecul şi portul”, a declarat Teodora Drăgoi Pop, gazda emisiunii.

O dată pe săptămână, TVR 3 vine să întâmpine nevoia de revigorare a tot ce înseamnă lumea satului românesc. „Emisiunea Popasuri folclorice scoate la lumină un patrimoniu extrem de bogat spiritual şi material, promovând zonele etnofolclorice ale ţării într-un mod inedit şi atractiv, înglobând spiritualitatea şi valorile creative şi interpretative, transmise din generaţie în generaţie”, încheie Maria Tănase Marin.