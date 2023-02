În culisele sezonului 10 „Drag de România mea!”

Luna martie vine cu surprize. Paul Surugiu Fuego a început filmările pentru un nou sezon al emisiunii „Drag de România mea!”, show-ul care îmbină poveştile de ieri şi azi cu muzica exclusiv românească şi care aduce calitatea în prim plan. De aproape cinci ani, „Drag de România mea!” aduce divertismentul la TVR 2.

Sezonul cu numărul 10 al emisiunii „Drag de România mea!” îl găseşte pe Fuego mai relaxat, mai dinamic și mai plin de energie, în "casă nouă" şi cu totul specială. Aceasta e doar una dintre noutăți, pentru că show-ul revine şi la publicul spectator. Peste 100 de oameni vor fi părtași ai experienței înregistrării fiecărei gale, vibrând la unison cu invitații.

Sufrageria lui Paul Surugiu va fi de această dată cu multe elemente de decor și, desigur, cu picturile sale speciale, cele pe care le realizează cu dăruire. Din sumarul emisiunii nu vor lipsi rubrica sincerității pentru invitați și nici celebrele duete inedite, care fac deliciul publicului. Astfel, din luna martie, duminica la TVR 2 veți putea urmări mai multe premiere muzicale, din partea gazdei, dar și costumele noi şi strălucitoare ale baletului condus de Florin Mariș, care-și va mări componența. Printre invitaţii noului sezon al emisiunii "Drag de România mea" se vor număra două mari legende ale românilor iar telespectatorii vor martori și la o revenire spectaculoasă.

"Iată-ne, după aproape 5 ani şi un drum frumos și armonios, început în 2018, la sezonul 10 aniversar al show-ului „Drag de România mea!"! Cum va fi? Va fi strălucire, avem casa noua, avem muzică uşoară, folclor, artiști iubiți, vedete din Basarabia și multe surprize", spune Paul Surugiu Fuego.

În această primăvară, echipa "Drag de România mea" a pregătit 10 gale unice, cu oameni iubiți de telespectatori. "Acum suntem în filmari, croim de zor la clipe faine pentru voi și de calitate, alături de echipa de profesioniști din TVR, cei alături de care am făcut performanța și sunt mândru de asta. Veți vedea, pe parcursul sezonului, nume precum Marcel Pavel, Paula Seling, Matilda Pascal Cojocărița, Niculina Stoican, Prestige Orchestra, Ovidiu Komornyik, Fraţii Cazanoi, Carmen Radulescu și mulți alții! Prima ediție va fi specială, alături de Mirabela Dauer, Camelia Florescu și minunata Sava Negrean Brudaşcu", a adăugat artistul.

„Drag de România mea! a început ca un pariu, iar mai apoi s-a transformat într-o responsabilitate și o bucurie continuă. Mi se pare că trebuie să fim performanți, nu doar în raport cu ceilalți, ci măcar de dragul istoriei scrise în această instituție din care eu sunt mândru că, iată, fac parte.

Emisiunea „Drag de România mea!” e un proiect care vine ca o alternativă la ceea ce se regăsește pe micul ecran, la capitolul divertisment. Sunt fericit în sezoanele de până acum am creat diversitate, am premiat artiști, am avut exclusivități și momente de referință care vor rămâne în arhiva televiziunii.

Am crescut, am evoluat și am ajuns să fim o voce care arată oamenilor calitatea. Asta spun eu că este televiziunea și asta e menirea ei, indiferent de generații sau preferințe. Și, chiar dacă nu este cel mai comercial mod de gândire, care să asigure succesul fulminant, cred că e atitudinea potrivită într-o lume în care suntem dominați de tot soiul de povești îndoielnice. Așadar, vă aștept pe TVR 2 și veți da ulterior singuri verdictul, pentru că oricât am vorbi noi, televiziunea se face pentru oameni și are nevoie de ei ca să meargă mai departe!", a mai spus Paul Surugiu-Fuego.