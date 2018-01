Impresionanta gară din Manhattan, o nouă filă în seria documentară semnată de Sanda Vişan

Nu rataţi sâmbătă, 27 ianuarie şi duminică, 28 ianuarie, de la ora 12.00, o plimbare tihnită prin New York, doar la TVR 2.

Întâlnirea cu orașul New York este o experiență greu de egalat. Considerată a fi capitala financiară și culturală a lumii, metropola care a inspirat filme celebre, seriale, cărți și melodii este, de 400 de ani, locul de întâlnire a tuturor raselor şi culturilor. Cine se plimbă la pas prin Manhattan va descoperi cu încântare că ţesutul urbanistic al acestei insule de piatră spune, celor care ştiu să înţeleagă, istoria devenirii sale economice, sociale şi culturale.

Seria documentară ”New York” continuă la TVR 2 sâmbătă, 27 ianuarie şi duminică, 28 ianuarie, de la ora 12.00, cu noi secretele ale metropolei americane. În cel de-al treilea episod realizatoarea Sanda Vişan ne propune o întâlnire cu o biserică, ce este un loc simbolic al gândirii progresiste americane. Vom cunoaşte apoi un cartier ce şi-a căpătat numele de la negoţul prin care a dominat oraşul, vreme de un secol şi sigur vom fi mpresionaţi de somptuoasa graniţă lichidă a metropolei, care este Râul Hudson.

„New Yorkul este un oraș cu un milion de chipuri, dar ce m-a interesat în această "privire de aproape" a fost să surprind felul în care spațiul urban reflectă filosofia de viață a unei comunități aflate în continuă schimbare, care până nu demult nu ezită să se despartă fără regrete de trecutul sau urbanistic. Iar câteva monumente din Manhattan, despre care vorbesc în seria documentară, salvate după lungi bătălii în instanța, sunt dovadă vie a dinamismului societății americane, care și-a asigurat mecanismele de negociere, ce-i asigura optimă funcționare. În America, oricine poate învață cum să-și iubească propria țară, oriunde s-ar află ea. Învață, adică, ce să-i dea, dar și ce să aștepte de la ea”, a mai spus Sanda Vișan.

Duminică, 28 ianuarie, telespectatorii TVR 2 se vor plimba în Gara din New York, cea mai mare din lume după numărul de platforme. Niciun oraş care şi-a construit măreţia în era roţilor de tren nu a ratat şansa de a face din Gara Centrală un punct de referinţă pe harta sa urbană. Dar New York a ţintit la grandoare şi a izbândit. Aşa intrăm în al patrulea episod al seriei documentare New York. Şi, după ce vizităm alte puncte nodale din existenţa oraşului, încheiem călătoria cu un cântec românesc, în casa unor români newyorkezi.

În săptămânile următoare, serialul documentar „New York” continuă la TVR 2 cu alte atracții. Ce spun newyorkezii despre orasul lor? „Opiniile sunt diverse, aşa cum e şi oraşul, depinde cu cine vorbeşti, dintre cele peste douăzeci de milioane de rezidenţi ai zonei! Mulţi au izbândit, alţii speră, dar toţi cred în succesul pe care îl pot avea, de aceea au venit aici. Imaginaţi-vă un oraş în care oamenii vorbesc şi visează în opt sute de limbi, tot atâtea culturi în inima metropolei. Fiecare are New Yorkul lui, care integrează şi moştenirea, şi legăturile cu ţara de unde au venit ei sau bunicii lor. Ca orice american, newyorkezii sunt mândri de cartierul şi comunitatea lor, de oraşul lor. Nu stiu dacă sunt mândri de monumentele oraşului, dar, spre deosebire de noi, dacă îi întrebi cum să ajungi undeva, nu îţi vor spune că ştiu ce nu ştiu”, a mai explicat realizatorul Sanda Vișan.