Ilinca Băcilă şi Alex Florea, de la Finala Eurovision la Finala Euro Quiz

Cei doi artişti conduc echipele finaliste de elevi în concursul de cunoştinţe generale despre Uniunea Europeană. Competiţia prezentată de jurnalista TVR Măriuca Mihăilescu şi de actorul şi muzicianul Mihai Axinte este la TVR 1 şi pe TVR+ duminică, 25 iunie, de la ora 16.00.

S-au înscris peste 100 de şcoli. Au mai rămas două. Cei mai buni elevi dintre cei buni se întrec în cunoştinţe despre Uniunea Europeană, în finala competiţiei Euro Quiz. Concursul de cultură generală organizat de reprezentanţa Comisiei Europene în România, în coproducţie cu TVR 1, îşi desemnează câştigătorii duminică, 25 iunie, de la ora 16.00, la TVR 1 şi online, pe TVR+. Evenimentul prezentat de jurnalista TVR Măriuca Mihăilescu şi de actorul şi muzicianul Mihai Axinte aduce în faţa telespectatorilor şi doi căpitani de echipă cu mare priză la public.

Dacă în finala Eurovision 2017 au format o echipă de succes, Ilinca Băcilă şi Alex Florea luptă acum, ca adversari, pentru trofeul Euro Quiz. Cele două vedete conduc, duminică, echipele finaliste ale competiţiei: „Cantacuzinii” de la Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino din Târgovişte, respectiv echipa „Muzzy”, de la Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” din Constanţa.

Emoţiile concursului sunt risipite de câteva momente artistice incluse în program, susţinute de corul de copii Carmina Minora, dirijor prof. Ştefania Elena Istrate, Trupa AS, coregrafi Aura Ghica şi Mădălina Teodorescu şi grupul de elevi ai Şcolii gimnaziale nr.1 „Sfinţii Voievozi” din Bucureşti.

Europa casa noastră este sloganul sub care s-a desfăşurat ediţia Euro Quiz de anul acesta, prima ediţie online a concursului deschis elevilor de clasa a VI-a din toate şcolile gimnaziale din România. Competiţia cuprinde întrebări despre istoria, prezentul şi viitorul Uniunii Europene. Euro Quiz are drept scop încurajarea lucrului în echipă, îmbogăţirea cunoştinţelor despre Europa şi Uniunea Europeană şi dezvoltarea abilităţilor elevilor de rezolvare a problemelor. Participarea la acest concurs presupune răspunsul rapid şi corect la întrebări prestabilite din diverse arii de cultură generală precum istorie, geografie, artă, gastronomie etc., completate online de către elevi. Câştigătorii finalei pleacă acasă... pe biciclete, echipaţi corespunzător!

credit foto Jamilla Azazi

realizator Adrian Bănuţă