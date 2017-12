Iarna visurilor mari și curajoase. Vedetele TVR 2 cuceresc spaţiul cosmic

TVR 2 surprinde cu o imagine originala, îndrăzneaţă şi amuzantă, în ton cu bucuria Sărbătorilor de iarnă.

Toamna ne-a purtat la TVR 2 în anii ’70. Acum, noua identitate vizuală a postului este dedicată celei mai mari și mai curajoase fantezii care a erupt în acei ani: cucerirea spațiului cosmic. Vedetele televiziunii publice s-au reunit într-un decor... spaţial şi invită telespectatorii să viseze alături de TVR 2. Anul acesta, împodobim bradul în spațiul cosmic, filmele și serialele de top aduc căldura și bucuria Sărbătorilor în familie, iar edițiile speciale ale emisiunilor de divertisment și de cultură generală vor ţine telespectatorii aproape de micul ecran.

„Experiența din timpul filmărilor ID-urilor a fost unică. Ne-am distrat împreună și produsul final va surprinde plăcut. Sunt apariții inedite care sper să aducă zâmbetul pe buze”, a spus Virgil Ianțu.



Ca prin magie, Iuliana Marciuc, Virgil Ianțu, Marina Almășan, Stela Popa, Mitică Popescu, Corina Dănilă, Ovi, Nuami Dinescu, Adrian Enache, Teodora Antonescu, Raluca Arvat, Iulia Zgripcea, Florina Constantinescu, Ioana Voicu și Monica Roșu, vedetele îndrăgite ale postului, fac un salt în timp și ne surprind cu scene desprinse parcă din filmele americane. Nu lipsesc nici costumele de aviator sau accesoriile adaptate modei extraterestre. O parte dintre ținute au fost împrumutate de la Castel Film și au fost prelucrate special pentru patina timpului. Cum era și firesc, vedeta ID-urilor a fost costumul de cosmonaut, purtat atât de gazda concursului de cultură-generală „Câștigă România!”, Virgil Ianțu, cât și de actrița Nuami Dinescu.

„La un moment dat, se filma o secvență cu fetele îmbrăcate în rochii de seară, glamour. Ar fi trebuit să mă schimb de hainele de pilot, când am auzit regizorul spunând: . În clipa aceea am zis… eu!. Îl văzusem pe Virgil Ianțu în costumul de astronaut și era WOW! , a zis regizorul. Au adus costumul, m-am îmbrăcat și când au dat cu ochii de mine a fost distractiv... Singurul regret e că nu am exersat mersul în imponderabilitate... Nouă ne-a plăcut tare, sperăm să vă placă și vouă!”, a povestit Nuami, una dintre gazdele emisiunii „Se zice că…”.





Salut de campioană

Îmbrăcat într-un costum de cosmonaut și cu casca la subraț, Virgil Ianțu pare un adevărat erou ce pleacă spre o destinație necunoscută. Alături îi este campioana olimpică Monica Roșu, colega sa de la Telejurnalul TVR 2, îmbrăcată într-o salopetă sexy, care îl salută când acesta pune piciorul pe scara „navei spațiale”. „Mă bucur că am asistat la plecarea lui Virgil Ianțu în spațiul cosmic. Salopeta militară mi s-a potrivit perfect și m-am integrat cu personajul”, a povestit prezentatoarea știrilor sportive.



Întâlnire cu Lara Croft

„A fost o întreagă poveste la filmări, ne-am amuzat şi ne-am distrat. Am interpretat două personaje, așa că am schimbat ținutele. În prima parte, parcă eram… Lara Croft, cu pistolul la șold și ochelari de soare negri. Mă transform apoi într-o divă misterioasă, cu rochie elegantă și decoltată. A fost o zi lungă de filmare, dar totul a mers perfect până la sfârșit și sper ca telespectatorilor să le placă rezultatul”, a dezvaluit Corina Dănilă, prezentatoarea emisiunii „Ieri, azi, mâine”.



Ioana Voicu și pantofii „Lady Gaga”

Nu doar hainele s-au remarcat la filmările ID-urilor, ci și încălțămintea, coborâtă parcă de pe altă planetă. Ioana Voicu, coprezentator „Se zice că…”, a jucat rolul unei extraterestre. „Am filmat alături de Virgil Ianțu și de Teodora Antonescu. Noi eram fetele argintii de pe planeta… Venus, am zis eu. Am adus de acasă o pereche de pantofii foarte… alien, la care s-a uitat toată lumea. Mi i-am luat acum cinci ani, când eram fan Lady Gaga și am dat o groază de bani pe ei. I-am purtat o singură dată, la o petrecere tematică. Pantofii sunt argintii, ideali pentru costumul de la filmările ID-urilor. Nu mi-a fost simplu să stau încălțată ore în șir, deoarece nu au călcâi și stai numai pe pernuță. Călcâiul este în aer, iar dacă te lași pe spate, cazi”, a marturisit ea.



Marina Almasan a învățat să tremure "la comandă"

Marina Almășan, realizatoarea emisiunii „Femei de 10. Bărbați de 10”, a jucat rolul unui parașutist. „A fost o experiență interesantă și am avut o ținută poznaşă. Mă bucur că în ID-ulmeu sunt alături de Adrian Enache, pe care îl simpatizez și alături de Ovi, cu care am câștigat în 2011 Eurovisionul, când eram hed of delegation. A fost haios la filmări, pentru că trebuia să simulăm că suntem înghețați, într-un loc foarte friguros și mi-am exersat abilitățile de a tremura "la comandă"”, a povestit Marina.