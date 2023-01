Hugo Lloris şi-a anunţat retragerea din echipa naţională

„Trebuie să ştii să predai ştafeta”. Aşa şi-a anunţat retragerea internaţională căpitanul Franței, Hugo Lloris, deţinătorul recordului de selecţii pentru Les Bleus (145).

Într-un interviu pentru ziarul L'Équipe, acesta a spus că „vine un moment când trebuie să ştii să predai ştafeta". "Am spus şi am repetat mereu că echipa Franţei nu aparţine nimănui şi trebuie să ne asigurăm cu toţii că aşa este, eu în primul rând", a spus el.

„Cred că echipa este pregătită să continue, există şi un portar care este pregătit n.r. - Mike Maignan)”, a spus căpitanul Les Blues.

Cu echipa Franţei, el a participat la patru turnee finale ale Cupei Mondiale şi a câştigat unul, în 2018.

Format la OGC Nice, actualul portar al formaţiei Tottenham va rămâne în legenda echipei Franţei.

Lloris, care deţine recordul la numărul de meciuri cu banderola de căpitan, lasă echipa Franţei cu sentimentul datoriei împlinite: „Nu este uşor să anunţ asta, dar după paisprezece ani în care am apărat acest tricou, pe care l-am purtat cu imensă plăcere, cu mândrie, datorie şi simţ al responsabilităţii, cred că am ajuns la final".

Hugo Lloris a debutat în echipa Franţei la 19 noiembrie 2008, împotriva Uruguayului (0-0) şi şi-a încheiat cariera pe 18 decembrie în finala Cupei Mondial, pierdută împotriva Argentinei.

Selecţionerul Didier Deschamps i-a adus un omagiu lui Hugo Lloris, care s-a retras din naţionala Franţei, al cărei căpitan a fost încă de la începerea mandatului tehnicianului, în 2012.

„Mi-a povestit la ce se gândeşte şi decizia sa în urmă cu câteva zile. Trebuie să-i respectăm decizia chiar dacă încă avea locul clar în echipa noastră, aşa cum a demonstrat la ultima Cupă Mondială de la Doha. A fost un foarte mare slujitor al echipei franceze şi vreau să-i salut cariera excepţională. Hugo este o persoană remarcabilă la nivel uman. Era căpitan când am devenit antrenor în 2012, i-am păstrat banderola şi nu am regretat niciodată, dimpotrivă. Hugo are o idee foarte înaltă despre echipa franceză, a fost întotdeauna orientat spre echipă, a pus întotdeauna echipa pe primul loc, uneori chiar în detrimentul lui. A fost o plăcere şi o onoare pentru mine să-i fiu antrenor. Le doresc tuturor antrenorilor să aibă jucători ca el. Hugo are tot respectul şi recunoştinţa mea. Îi doresc să fie fericit. Un mare mulţumesc, Hugo, pentru că ţi-ai reprezentat ţara atât de bine.”, a declarat Deschamps, conform lefigaro.fr.

Sursă știre: News.ro

Sursă foto: Shutterstock