Horia Tecău, la „Rețeaua de Idoli”: „Este invitatul ideal pentru Crăciunul oricui. Greu de prins, carismatic, cald!”

În ziua de Crăciun, invitatul Irinei Păcurariu la „Rețeaua de Idoli” este un sportiv pentru care performanța este cuvântul de ordine în tot ceea face. Luni, 25 decembrie, de la ora 22:00, telespectatorii TVR 2 îl vor cunoaște pe tenismenul Horia Tecău și povestea sa - un model pentru oricare tânăr care visează la performanță.

„Horia Tecău este invitatul ideal pentru Crăciunul oricui. Greu de prins, carismatic, cald. Un imens sportiv care de la 14 ani a plecat peste Ocean, la cea mai cunoscută academie de tenis, în Miami, unde sărbătorile nu erau nici cu familia, nici cu zăpadă. A fost una dintre întâlnirile de dat mai departe, ceea ce și facem la Rețeaua de Idoli”, spune Irina Păcurariu despre invitatul său la „Rețeaua de Idoli”.

Horia Tecău este unul dintre tenismenii de top ai României, în Era Open. A câștigat 38 de titluri în circuitul ATP, în proba de dublu masculin, dintre care două, în turneele de mare șlem: la Wimbledon, în 2015 și la US Open, în 2017. A ieșit câștigător al Turneului Campionilor, în 2015, alături de Jean-Julien Rojer, dar și cvadruplu campion al turneului ATP de la București, în edițiile 2012, 2013, 2014 și 2016, cu patru parteneri diferiți: Robert Lindstedt, Max Mirnyi, Jean-Julien Rojer și Florin Mergea.

În 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecău a câștigat, împreună cu Florin Mergea, singura medalie olimpică reușită de România în probele olimpice de tenis. Cei doi dubliști au fost medaliați cu argint.

„Irina Păcurariu: De câte ori ai lipsit de acasă de Crăciun?

Horia Tecău: Au fost momente când eram plecat. Eram într-o școală de tenis departe de România. Visul și misiunea mea erau atunci să mă pregătesc cât mai bine pentru următoarele turnee. Toată lumea știe: calendarul competițional la tenis începe de pe 1 ianuarie și se termină la final de noiembrie”. Pentru că m-ai întrebat de Crăciun... Mereu luam deciziile în momentul acela. Ce îmi doresc acum? În doresc să plec în Australia, să fiu pregătit să fac performanță acolo. Atunci stau în Academie, ne antrenăm și mergem acolo pregătiți. O să-mi văd familia la sfârșitul turneului”.

La vârsta de 14 ani, Horia Tecău a primit o bursă și invitația să meargă la cea mai importantă academie de tenis din lume: Academia de tenis Bollettieri (IMG Academy), înființată de Nick Bollettieri, unde a rămas trei ani și jumătate. A bătut apoi palma cu o echipă privată de tenis și a mai rămas în Statele Unite încă 6 ani.

„Irina Păcurariu: Până la 23 de ani, ce ai reușit să câștigi?

Horia Tecău: Am avut o carieră plină ca junior. Încă de la 14 ani aveam rezultate bune la nivel european: campion european la dublu. Cumva, de mic proba de dublu era mai apropiată de mine. Eram mai bun la dublu decât la simplu. Asta a contat mult mai târziu, când am luat decizia să mă orienez către dublu. Un junior bun la 14 ani, 16 ani... La 18 ani eram numărul 1 în lume la dublu, alături de Florin Mergea... A contat pentru firmele de management sportiv care recrutează tinere talente din mai multe colțuri ale lumii. Le aduc în aceeași academie, se antrenează împreună, ghidați de foarte buni specialiști în tenis, pregătire fizică și antrenament mental. Până când am ajuns în Statele Unite nu auzisem de antrenament mental. Mi-a schimbat modul în care gândeam pe teren. A fost important”.

Horia Tecău s-a retras din activitate în anul 2021, iar un an mai târziu a semnat ca noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup, echipa feminină a României. În 2023, a revenit la Wimbledon pentru prima dată în postura de antrenor, alături de eleva sa, Jaqueline Cristian.

Despre momentele importante din carieră, alegerile pe care le-a făcut, dar și despre sentimentele încercate în fața fiecarei provocări sau victorii, aflați urmărind „Rețeaua de Idoli” luni, 25 decembrie, de la ora 22:00.