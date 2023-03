Horia-Roman Patapievici la „Garantat 100%": „Sunt un pesimist activ"

Horia-Roman Patapievici face mărturisiri despre intelectualitate, popor și destin.

„Probabil nu există în Europa ţară cu o intelectualitate mai ruptă de popor decât România. Nici alta mai bovaric îndrăgostită şi, în acelaşi timp, mai dezgustată de el”, scrie Horia-Roman Patapievici în „Despre viaţă, destin & nostalgie”, carte publicată în 2022 la Editura Humanitas.

În ediția din 2 aprilie de la TVR1, Cătălin Ștefănescu ajunge la răspunsuri și confesiuni din partea Horia-Roman Patapievici.

„Nimeni nu vrea să rămână la ţară. Odată ce a plecat de la ţară, e amorezat de ţăranul român şi vede în el chintesenţa românităţii. Şi are accese de contact cu profunzimea lui sub forme culinare, sub forma datinilor, a obiceiurilor şi sub forma lacrimilor care îl sau o podidesc atunci când este confruntat cu anumite reprezentări despre ţara lui. Lucrul are o însemnătate culturală: nu este un tropism psihologic al fiecărui accident individual în parte. Pentru că noi ne-am modernizat în secolul XIX, într-un fel care i-a lăsat cu gura căscată inclusiv pe cei care au participat la el,” consideră Patapievici.

Invitatul de la „Garantat 100%" mai declară: „Modernizarea noastră a fost rapidă, a fost profundă, dar nu a fost lăsată să se împlinească. A fost brusc întreruptă odată cu bolșevizarea ţării şi a fost înlocuită cu o pseudo-modernizare care este tipică comunismului.”

Despre rolul său în viața cetății, despre funcțiile deținute în instituții ale statului român, Horia-Roman Patapievici spune: „Eu sunt un pesimist activ cu accent egal şi pe pesimist, şi pe activ. Dacă măsor ce am putut face în anii mei de serviciu public între 2000 şi 2005, cât am fost la CNSAS, după aceea la Institutul Cultural Român (…) am făcut lucruri semnificative şi care au contat, dar cât de uşor s-au spulberat, cât de uşor au fost risipite! (…) Sunt multe motive de disperare pentru cel care încearcă să facă ceva, reuşeşte, dar vede că ce a strâns nu s-a adunat”.

„Nimeni nu poate sări peste ţara lui, ca destin. Mi-am înţeles mai bine ţara? Eu sunt într-un dialog cu ea, care pleacă din momentul în care am înțeles logica ce leagă servitutea politică socială, economică, sufletească, în fond, în care ne aflam sub nemernicul de Ceauşescu, şi retorica bazată pe vulgata bunului român”, adaugă scriitorul.

„În termeni naționali, ce s-a întâmplat după abdicarea regelui este un mare moment de înjosire națională. Când țara a fost bolșevizată, ea a fost și răsturnată și motoarele modernizării, ale destinului bun al țării au fost aruncate spre periferie, care însemna periferia socială, dar penitenciară, și a fost scos ceva care s-a rearanjat pe un temei de pseudo-modernizare, dar moralmente, de falsitate”, susține invitatul emisiunii.

Discuția dintre Cătălin Ștefănescu și Horia-Roman Patapievici ajunge apoi la cartea „Barbarii” a lui Alessandro Baricco. „Eu cred că noi trăim într-un moment de discontinuitate a memoriei, a tradiției culturale, care ne poate pierde complet. Poate că nu vom dispărea biologic, dar ne vom transforma în ceva care nu mai seamănă cu această mare tradiție a Greciei, a Romei, a creștinismului, a modernității, care este o invenție genialissimă", mai spune scriitorul invitat în ediția emisiunii din 2 aprilie.

Patapievici mărturisește: „Folosesc internetul la maximum.(…) Am toate dicționarele la dispoziție. Îmi trebuie timp și minte.”

Întregul dialog din emisiune și toate considerațiile scriitorului