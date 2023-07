Harry Maguire nu mai este căpitanul lui Manchester United

Fundașul internațional englez Harry Maguire a publicat duminică o declarație în care afirmă că nu mai este căpitanul lui Manchester United. Decizia a fost luată după o discuție cu antrenorul echipei mancuniene, Erik ten Hag.

Erik ten Hag l-a informat pe Maguire că nu mai este căpitanul lui Manchester United în urma unei discuții private, purtate duminică. Maguire a fost căpitan al echipei timp de trei ani.

„Mi-a dat motive și, deși personal sunt extrem de dezamăgit, voi continua să dau totul de fiecare dată când port tricoul echipei. Așa că am vrut să le mulțumesc enorm suporterilor lui Manchester United pentru sprijinul acordat în tot acest timp cât am purtat banderola. Din ziua în care am preluat această funcție, acum trei ani și jumătate, a fost un privilegiu imens să conduc Manchester United. Este unul dintre cele mai mari onoruri din fotbal. Am făcut tot ce am putut pentru a ajuta United să reușească - pe teren și în afara terenului. Îi voi fi mereu recunoscător lui Ole Gunnar Solskjaer pentru că mi-a dat această responsabilitate, și le doresc succes tuturor celor care o vor prelua. Vor avea tot sprijinul meu”, a declarat Harry Maguire pe rețelele de social-media.

În ultima vreme, Harry Maguire și-a pierdut statutul de titular la Manchester United. Erik ten Hag a ales să joace cu Lisandro Martinez, Raphael Varane, Victor Lindelof și chiar Luke Shaw, în detrimentul lui Magurie.

Favorit pentru a prelua banderola este Bernardo Silva.

Sursă foto: Imago