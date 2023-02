Handbal masculin: Dinamo, la a 17-a victorie consecutivă în campionat

Campioana CS Dinamo Bucureşti a reuşit a 17-a sa victorie consecutivă în această ediţie a Ligii Naţionale de handbal masculin, 35-24 (17-11) cu SCM Politehnica Timişoara, vineri seara, în deplasare, în primul meci din etapa a 16-a.

Dinamo, care are şi un meci în plus jucat, s-a impus fără emoţii pe Bega, deşi nu a avut toţi jucătorii disponibili.

Nicuşor Negru şi Viaceslav Bohan au marcat câte 5 goluri pentru Dinamo, iar Alex Pascual, Andrii Akimenko şi Valentin Ghionea au reuşit câte 4 etc.

Cel mai bun marcator al gazdelor a fost Marius Sadoveac, cu 11 goluri.



Clasament

1. CS Dinamo Bucureşti 51 puncte (17 jocuri)

2. CSM Constanţa 35 (15)

3. CS Minaur Baia Mare 33 (15)

4. CSM Bucureşti 30 (15)

5. CSA Steaua Bucureşti 28 (15)

6. CSM Focşani 27 (15)

7. AHC Potaissa Turda 25 (15)

