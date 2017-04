Gimnastica, o pasiune de-o viaţă pentru Titi Hărgălaş

Povestea lui Titi Hărgălaş, gimnast, antrenor şi arbitru - asăzi, în Telejurnal, de la ora 20.00, la TVR 1.

Există oameni pentru care gimnastica rămâne un mod de viaţă, întreaga viata. Sunt foştii campioni care nu pot sta departe de sălile de antrenamente. Au adus medalii pentru România şi nu au obosit sa împărtăşească din talentul lor şi altor generaţii.

Titi Hărgălaş, nea Titi cum i se adreseaza cunoscutii, vine in fiecare zi in sala de antrenamente. Aproape ca nu exista gimnast sau gimnasta care sa nu-l fi inatlnit macar o data. Ca sportiv a obtinand titlul de campion national la sol si inele in 1958 şi în 1959.

Ne intalneam intre noi, intre studenti, concursurile erau in sali mici, in care nu intrau spectactori. Ce am simtit cand am luat prima medalie? Eram bucuros ca eram printre cei mai in varsta care aveau deja o activitate mai indelungata in cadrul gimnasticii”, marturiseste Titi Hărgălăş.

Cand Titi Hargalas a inceput sa practice gimanastica, acest sport era inca la inceput in tara noastra. Nu doar aparatele erau rudimentare ci si echipamentul.

„Cand am inceput, aveam ca echipament maiou si chilot. Erau personale si echipamentul de concurs ti le dadeau cluburile respective. Ce aparate erau? Erau facute manual. De exemplul calul cu manere, per care-l aveam la Calarasi, era facut dintr-o bârna normala, care doar semana dar nu era un aparat propriu zis de gimnastica. Nu exista magneziu atunci si ne cumparam pudra de talc, pe care o cumparam de la farmacie, sa nu ne alunece palmele, iar palmierele le faceam din talpile de la papuci. Si le faceatzi sportivii. In mare, noi, ca sa se acumodeze pe mainile noastre”, mai povesteste Hărgălaş.

Ca gimanst nu a reusit sa aduca nicio medalie internationala Romaniei, dar si-a luat revansa ca antrenor. A devenit profesor si a batut tara in lung si in lat pentru a descoperi talente. A fost primul antrenor pe care Dan Grecu l-a luat cu el la Resita pentru a pune pe picioare clubul sportiv de acolo.

A pregatit peste zeci de campioni nationali de juniori si scolari. A obtinut cu elevii sai numeroase medalii la Campionatele Europene si a contribuit decisiv la ridicarea gimnastii masculine in Romania.

Nici astazi, la peste 80 de ani, nea Titi nu poate sta departe de sala de gimnastica.

Este printre putinii antrenori care nici nu s-a gandit vreodata sa paraseasca Romania pentru a o impartasi talentul sau altei tari. Hargalas este si arbitru international. Are la activ sute de concursuri nationale si internationale. Maestru al sportului, in 2000 a primit Medalia Nationala "Pentru merit".