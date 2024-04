Germania: Thorsten Schorn va asigura comentariul la Eurovision 2024

Thorsten Schorn a fost anunțat ca fiind comentatorul german pentru Concursul Muzical Eurovision 2024.

Thorsten Schorn va comenta atât semifinalele, cât și finala Eurovision 2024 pentru telespectatorii germani. El preia rolul de la Peter Urban, care a comentat anterior la fiecare concurs din 1997 până în 2023, cu excepția anului 2009.

Thorsten este prezentator de radio și televiziune. La radio, el prezintă la WDR 2 și 1LIVE. În 2015, a câștigat premiul “Cel mai bun prezentator” la Premiile Radio Germane. De asemenea, apare în emisiunea RTL Germania Denn sie wissen nicht, was passiert, alături de Thomas Gottschalk, Günter Jauch și Barbara Schöneberger. Poate fi auzit în mai multe documentare TV, inclusiv Shopping Queen pe VOX.

Thorsten a fost deja implicat în Eurovision. A făcut voiceover-uri în diverse programe legate de Concursul Muzical Eurovision pe One și cel mai recent și în Das Deutsche Finale. A comentat live la radio pentru selecțiile germane anterioare. La Concursul Muzical Eurovision 2011 din Düsseldorf, a fost reporter pe teren pentru emisiunea zilnică Eurovision Show für Deutschland.

“Când Germania a câștigat cu ‘Ein bisschen Frieden’ în 1982, aveam șase ani și eram la fel de fericit ca și cum am fi devenit campioni mondiali la fotbal. Este o mare onoare și plăcere pentru mine să fiu succesorul lui Peter Urban în privința comentariului pentru Eurovision. Voi lua publicul televiziunii din Germania de mână și împreună vom experimenta cel mai mare spectacol muzical din lume. Aspectul unificator al Eurovision este minunat: întreaga Europă, chiar și Australia, se adună pentru acest eveniment pașnic și colorat - chiar dacă este în esență o competiție pe care fiecare țară desigur că vrea să o câștige “, a comentat Thorsten.

Semifinalele vor fi prezentate pe One și pe ARD Mediathek. Ca întotdeauna, Marea Finală va fi transmisă pe Das Erste și ARD Mediathek.

Isaak va reprezenta Germania cu “Always on the Run”. Ca membru al Big 5, Germania este direct calificată pentru Marea Finală a concursului din acest an pe 11 mai.

Sursa: eurovoix.com