Germania: Prelungirea termenului limită de înscriere la selecția pentru Eurovision 2024

NDR a prelungit până pe 15 octombrie termenul de înscriere la selecția germană pentru Eurovision Song Contest 2024.

Perioada de înscriere pentru oricine dorește să participe la Eurovision Song Contest 2024 – Das Deutsche Finale a fost prelungită de la termenul limită inițial - 5 octombrie, până la 15 octombrie. Extinderea a fost făcută la cerere.

Restul regulilor de selecție rămân aceleași:

Pe scenă pot fi maxim șase persoane.

Vârsta minimă pentru solicitanți este de 16 ani.

Cântecul nu trebuie să dureze mai mult de 3 minute.

Cântecul nu poate fi lansat sau interpretat înainte de 1 septembrie 2023.

S-a remarcat, de asemenea, că sunt încurajați să aplice cântăreții, trupele și melodiile din diferite genuri.

Artiștii pot aplica cu sau fără o melodie. Toate înscrierile trebuie să includă următoarele:

Un videoclip în care artistul își prezintă propriul cântec sau un cover

Cel puțin o fotografie a artistului

Câteva răspunsuri la întrebări de la ARD

Pe lângă procesul obișnuit de înscriere, artiștii își pot promova participarea la selecție prin TikTok folosind hashtag-ul #EurovisionGermany2024.

Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2024 va fi transmis în direct de la Berlin pe Das Erste, eurovision.de și ARD Mediathek.

Germania a terminat pe ultimul loc la Eurovision Song Contest 2023, cu Lord of the Lost și piesa „Blood and Glitter”. Grupul a obținut 18 puncte în jurii și televot, marcând a doua performanță consecutivă pe ultimul loc pentru Germania la concurs.

