Germania: NDR ar putea părăsi Eurovision în 2025

Postul de televiziune german NDR poate preda responsabilitatea organizării selecției naționale la Eurovision către un alt canal, în 2025.

NDR, care face parte din rețeaua ARD de televiziuni regionale din Germania, deține drepturile de a organiza Eurovision Germania din 1996. Înainte de aceasta, drepturile se roteau între alte posturi din rețeaua ARD.

Cu toate acestea, după 25 de ani, dar și după recentele rezultate slabe, factori de decizie din cadrul NDR, cu sediul în Hamburg, nu mai doresc „să primească bătaia publicului în fiecare an pentru piesele germane”.

Drept urmare, NDR ia în calcul recedarea Eurovision către ARD, pentru a oferi drepturile unui alt post de televiziune din rețeaua sa. MDR, o televiziune cu sediul în fosta Germanie de Est, este în curs de preluare în 2025 și mai departe.

ARD poate lua în considerare o schimbare și din alte motive. Emițătorul, care este o rețea de posturi regionale din Germania, ar vrea să reducă costurile. O schimbare a modului în care este organizat Eurovision, care poate deveni costisitoare pentru un post de televiziune, ar putea merge mână în mână cu ARD care încearcă să economisească bani.

Până acum însă, nicio modificare nu a fost oficializată. Un purtător de cuvânt al NDR a confirmat că va organiza evenimentul Eurovision al Germaniei pentru 2024: NDR pregătește în prezent procesul de selecție al CES pentru 2024 și va publica primele detalii despre acesta în următoarele zile. Aceasta înseamnă că NDR va fi, de asemenea, responsabil pentru contribuția Germaniei la finala CES din 2024.

În timp ce MDR a negat, de asemenea, că sunt în discuții pentru preluarea, cel puțin pentru anul viitor: Nu există discuții despre asta și nu este în prezent o problemă pentru MDR.

Germania a avut o serie de reprezentări slabe la Eurovision Song Contest, de la ultima victorie din 2010. În 2023, Lord of the Lost a terminat pe ultimul loc în Marea Finală, iar cântecul lor „Blood and Glitter” a obținut doar 18 puncte.

