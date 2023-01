Gabriel Tamaş a semnat cu Concordia Chiajna

Conducerea clubului Concordia Chiajna şi jucătorul Gabriel Tamaş au semnat un contract valabil până la data de 15 iunie 2023. Tamaș a evoluat ultima oară la echipa de Liga 1, Petrolul Ploiești.

Clubul Concordia Chiajna a postat un mesaj pe propria pagină de Facebook:

”BUN VENIT, GABRIEL SEBASTIAN TAMAȘ!

Conducerea Clubului Sportiv Concordia Chiajna și Gabriel Tamaș au semnat un contract valabil până la data de 15.06.2023. Acesta a venit la clubul nostru de la echipa de liga 1, Petrolul Ploiesti. Internationalul roman in varsta de 39 ani este unul dintre cei mai titrati jucatori romani si in CV a bifat echipe precum GALATASARAY, SPARTAK MOSCOVA, CELTA VIGO, HAPOEL HAIFA, AUXERRE, WEST BROMWICH, WATFORD, CFR CLUJ, FCSB, ASTRA GIURGIU si FC VOLUNTARI. Gabriel Tamas a imbracat tricoul echipei nationale a Romaniei de 66 de ori reusind sa marcheze de 3 ori. La capitolul trofee castigate acesta are o colectie impresionanta de titluri: Campion al Romaniei cu FCSB, Cupa Romaniei cu Dinamo Bucuresti in trei randuri si o data cu FCSB si o Supercupa a Romaniei tot cu FCSB. La nivel international Gabriel Tamas s-a impus cu echipa Hapoel Haifa castigand Cupa si Supercupa Israelului.

Clubul nostru ii ureaza BUN VENIT si ii doreste sa aiba parte de evolutii excelente in tricoul "vulturilor verzi"!