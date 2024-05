Franța: Slimane aduce pe scena Eurovisionului o interpretare acapella

Slimane confirmă că ultimul refren al piesei "Mon amour" este fără instrumentație. Slimane poartă o ținută albă în interpretarea sa. Conform informațiilor de pe Eurovision Reddit, el începe în genunchi, apoi se ridică pentru a doua jumătate.

Cine este Slimane?

Primul artist confirmat pentru Eurovision 2024 din acest an a fost Slimane din Franța.

Slimane Nebchi, cunoscut simplu ca Slimane, s-a născut în Chelles, Franța, pe 13 octombrie 1989, din părinți algerieni. A început să își posteze cover-urile pe YouTube în 2009 și a participat în mai multe competiții muzicale precum Nouvelle Star în 2009 și X Factor în 2011. A devenit cunoscut publicului larg după ce a câștigat cel de-al cincilea sezon al emisiunii The Voice: la plus belle voix în 2016. Slimane a fost selectat intern de către postul francez cu piesa sa "Mon Amour". Fiind membru al Big Five, Franța se califică automat pentru finala mare a concursului.

Sursa: eurovoix.com