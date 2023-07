Florinel Coman: Îi felicit pe dinamoviști, au jucat bine, dar mai au de lucrat

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede că Derby de România trebuia să se joace pe un stadion mai mare. De duminică, spune el, ne concentrăm pe meciul din Conference League.

„Important este că am câștigat în derby și asta ne dă elan pentru meciul următor, din Europa. Am jucat acest derby pentru suporteri, au venit în număr foarte mare, i-am văzut ieri, la casele de bilete și lor le dedicăm victoria. Derby de România trebuie să se joace pe un stadion mare, pentru că este meciul campionatului, ne era dor de acest derby. Îi felicit pe dinamoviști, au jucat bine, dar mai au de lucrat.

Mă bucur că am reușit să înscriu împotriva celor de la Dinamo, încerc să mă perfecționez și să șutez cu stângul, am marcat cu stângul, dar important este să câștigăm, pentru că am început foarte bine acest campionat, avem un lot omogen, valoros, nu văd de ce nu ne-am atinge obiectivul.

Îmi cer scuze dacă gestul meu, cu telefonul, a părut urât, a fot o glumă, nimic altceva. De mâine ne axăm pe meciul din Coneference League, pe care trebuie să îș câștigăm, pentru România în primul rând, pentru noi, pentru suporteri”, a declarat Florinel Coman după victoria cu 2-1 obținută sâmbătă de FCSB în meciul cu Dinamo.

Elias Charalambous: Florinel Coman este cel mai bun jucător din România

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, crede că elevii săi au făcut un meci foarte bun în prima repriză și spune că lui Târnovanu nu are ce să-i reproșeze, chiar dacă a greșit la golul lui Dinamo.

„Am câștigat și sunt fericit. E normal să fiu fericit dacă am câștigat. Am reușit victorii în primele două meciuri la rând. Azi am început bine, mai ales în prima repriză, când am avut două goluri marcate. În partea secundă nu am mai jucat la fel de bine, dar important este că am luat cele trei puncte. Am căutat să ne păstrăm avantajul după ce am primit gol și am reușit, în fața unei echipe bune.

Florinel Coman este cel mai bun jucător din România, a marcat un gol superb, mă bucur că joacă în echipa mea. De mâine prgătim meciul cu CSKA Sofia, va fi un meci greu, de acum o să avem meciuri la trei zile. Jucătorii sunt gata, noi suntem gata. O să vedem cum vom gestiona acest meci. Despre transferul lui Compagno, acum, totul este numai la nivel de zvonuri, nimic oficial. Despe greșeala lui Târnovanu, fotbalul este un joc al greșelilor. El este un portar foarte bun care ne-a salvat în multe ocazii sezonul trecut. Greșeli se mai fac. Le mulțumesc fanilor că au fost alături de noi”, a declarat Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, după victoria de vineri seara obținută în fața echipei Dinamo, scor 2-1.

Sursă foto: Inquam