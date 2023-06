Finala Ligii Campionilor: Simone Inzaghi - Avem multe regrete, dar sunt mândru de jucătorii mei

Tehnicianul echipei Internazionale Milano, Simone Inzaghi, a declarat, sâmbătă seară, că este foarte mândru de jucătorii săi, chiar dacă are regrete pentru pierderea finalei Ligii Campionilor în faţa formaţiei Manchester City.

"Avem regrete pentru că înfrângerea este cel mai rău lucru în sport. Dar trebuie să-mi felicit jucătorii, ar trebui să fie mândri de campania lor şi de jocul lor din această seară (sâmbătă). Nu am meritat să pierdem, Inter a jucat o finală excelentă. Pentru fani, este la fel, vreau să-i îmbrăţişez unul câte unul. Au fost perfecţi în fiecare moment al sezonului, chiar şi atunci când a fost dificil. Ar fi fost minunat să împărţim acest titlu cu ei, învingând cea mai bună echipă din lume. Vineri, la conferinţa de dinaintea meciului, am spus că nu mi-aş schimba jucătorii pentru nimic în lume, iar în această seară (sâmbătă) puteţi înţelege de ce. Această dezamăgire ne poate ajuta să creştem mai târziu. Să jucăm o finală împotriva unui adversar ca acesta... Am lovit bara transversală, iar mingea a fost aproape să treacă de linia porţii cu o altă ocazie, la doar câţiva milimetri. Uneori se mai întâmplă şi aşa ceva. Dar, încă o dată, jucătorii mei pot fi mândri de ei înşişi după jocul pe care l-au făcut", a afirmat Inzaghi.

Forrmaţia Manchester City a câştigat, sâmbătă seară, pentru prima dată principala competiţie intercluburi europeană, Liga Campionilor, învingând Inter Milano, scor 1-0, în finala disputată la Istanbul. Pentru City sezonul 2022/2023 este unul istoric, în care a reuşit tripla campionatul Angliei, Cupa Angliei, Liga Campionilor. Tehnicianul Pep Guardiola a reuşit tripla campionat, Cupă, Liga Campionilor şi la FC Barcelona, în 2009. Pentru el este a doua triplă, un record.

Sursă știre: News.ro

Sursă foto: Imago / Anca Tepei