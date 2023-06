Finala Ligii Campionilor: Jack Grealish: Este unul din momentele pentru care muncești toată viața

Jack Grealish, jucătorul lui Manchester City, i-a mulțumit managerului Josep Guardiola după finala câștigată sâmbătă seara, în fața echipei Inter Milano, scor 1-0, pentru că acesta a avut încredere în el.

„Este unul din momentele pentru care muncești toată viața. Sunt atât de fericit. Am fost îngrozitor pe teren, dar nu-mi pasă. Să câștigi tripla cu acest grup de jucători este atât de special. Toți cei care mă cunosc știu cât de mult iubesc fotbalul și asta am muncit toată viața. Familia mea a fost în tribună, i-am văzut și am fost tare emoționat! Tocmai i-am spus managerului echipei „Vreau să-ți mulțumesc”. A avut atât de multă încredere în mine. Este un geniu!”, a declarat Jack Grealish după finala Ligii Campionilor câștigată în fața echipei italiene Inter Milano, scor 1-0.

Rodri, mijlocașul formației Manchester City și jucătorul care a marcat golul victoriei echipei sale în finala Ligii Campionilor, 1-0 cu Inter Milano, își dorește ca team-ul său să repete performanța și anul viitor.

"Emoționant. Un vis devenit realitate. Toți acești suporteri de aici au așteptat atât de mulți ani. Ei merită trofeul, noi îl merităm. În ultimii ani am fost atât de aproape. Vreau doar să le mulțumesc tuturor pentru că nu a fost ușor. Cu ce echipă ne-am confruntat, felul în care apără și contraatacă! Noi am dat totul. Nu am fost buni în prima repriză, am jucam prost, dar finalele sunt așa. Nu te poți aștepta să joci la fel de bine ca întotdeauna. Sunt emoții și nervi. Acum vrem mai mult, avem multă ambiție. Acest moment nu se va mai repeta vreodată, așa că merităm să sărbătorim. Iar la anul vrem să se întâmple din nou!”, a spus Rodri după finala Ligii Campionilor câștigată în fața echipei italiene Inter Milano, scor 1-0, prin golul marcat chiar de el.

Ilkay Gundogan, căpitanul echipei Manchester City, spune că finala Ligii din acest an a fost un meci dificil pentru ambele echipe, iar City e norocoasă că balanța a înclinat către ea.

„Incredibil! Este greu de exprimat în cuvinte. Astăzi am făcut istorie! Știu că a fost greu pentru ambele echipe. Noi nu am fost cei mai buni în prima repriză. Am ezitat. Însă știam că trebuie să ne descurcăm mai bine în partea a doua. Probabil a fost un meci cu 50-50 șanse. Ne simțim foarte norocoși că balanța s-a înclinat înspre noi. Știam că toată lumea vorbește despre tripla istorică. Era o presiune uriașă, dar această echipă este construită pentru a face față presiunii în cel mai bun mod posibil", a declarat Ilkay Gundogan după ce echipa sa, Manchester City, a cucerit Liga Campionilor învingând pe Inter Milano în finală, cu 1-0.

Sursă știre: News.ro

Sursă foto: Imago / AFLOSPORT