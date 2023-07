Final de festival: „Călătorie în lumea filmului şi a musicalului” încheie „Vacanțe Muzicale”

Telespectatorii TVR Cultural sunt invitaţi sâmbătă, 8 iulie, de la ora 21:00, la Festivitatea de închidere a celei de-a patruzeci și opta ediții a Festivalului „Vacanțe Muzicale”, din Piatra-Neamț.

Spectacolul, intitulat „Călătorie în lumea filmului şi a musicalului”, va avea loc la Curtea Domnească şi va fi transmis în direct pe TVR Cultural, TVR Iaşi şi TVR Moldova, de la ora 21:00. Pe scenă va urca Orchestra Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” București, dirijor: Alexandru Ilie, alături de soliștii: Bianca Ionescu-Ballo, Mihaela Alexa, Gabtiela Daha, Cristina Popa, Daniel Madia, Florin Budnaru, Ștefan Popov, Marius Mitrofan, Orest Pîslariu-Ranghilof, Valentino Tiron.

Din program:

1. Hans Zimmer și Lisa Gerrard – Gladiator – selecțiuni (orchestră) 2.Leonard Bernstein – „West Side Story” – I Feel Pretty(Cristina Popa)

3. Richard Rodgers – Oklahoma – Oh,what a beautiful morning (Orest Pîslariu-Ranghilof)

4. Frederick Loewe – „My Fair Lady” – arie Eliza Lasă tu, domnu’ Higgins (Mihaela Alexa)

5. Andrew Lloyd Webber –„The Phantom of the Opera” – Think of me (Cristina Popa și Florin Budnaru)

6. George Gershwin – „Porgy and Bess” – I Got Plenty o’ Nuttin (Marius Mitrofan)

7. Andrew Lloyd Webber – „Cats” – Memory (Bianca Ionescu-Ballo)

8. Franke Previte – „Dirty Dancing” – Time of my life (orchestra)

9. Cole Porter – „Kiss me, Kate” – So in love (reprise) (Stefan Popov)

10. Carl Strommen – Salute to the Cinema – (aranjament orchestral) Singin’ in the Rain, Over the Rainbow, As Time Goes By, A Day in the Life of a Fool (orchestra)

11. Nino Rota -„The Godfather” – Parla Piu Piano (Daniel Madia)

12. Frederick Loewe – „My Fair Lady” – Aș fi putut dansa (Mihaela Alexa)

13. John Wiliams – Schindler’s list – tema filmului, solo vioară (concertmaestru Geanina Meragiu şi Orchestra)

14. Richard Rodgers – „South Pacific” – Some Enchanted Evening (Marius Mitrofan)

15. Dany Elfman – Spider Man – selecțiuni(orchestra)

16. George Gershwin – „Porgy and Bess” – Summertime (Bianca Ionescu-Ballo)

17. Gérard Presgurvic – „Romeo și Julieta” – Inimi îndrăgostite (Cristina Popa și Florin Budnaru)

18. Frederick Loewe – „My fair lady” – arie Higgins Sunt un om obişnuit (Ștefan Popov)

19. James Horner – Titanic – selecțiuni (orchestra)

20. Ennio Morricone – „The Mission” – Nella fantasia (Mihaela Alexa)

21. Jerry Bock- „Fiddler on the Roof” – If I were a rich man (Orest Pîslariu-Ranghilof)

22. Charlie Chaplin – This is my song (orchestra)

23. Riccardo Cocciante – „Notre-Dame de Paris” – Belle (Daniel Madia, Florin Budnaru, Marius Mitrofa)

24. Richard Rodgers – „South Pacific” – Honey Bun (Gabriela Daha și Valentino Tiron)

25. Leonard Bernstein – „West Side Story” – Tonight (Bianca Ionescu-Ballo și Florin Budnaru)

26. Klaus Badelt – Pirates of the Caribbean (orchestra)

Spectacolul „Călătorie în lumea filmului şi a musicalului” încheie cea de-a patruzeci și opta ediție a Festivalului „Vacanțe Muzicale” la Piatra-Neamț, un eveniment cultural de referință şi care a transformat, timp de o săptămână municipiul reședință de județ într-o veritabilă Capitală muzicală a țării. Ca în fiecare an, Piața Turnului din Piatra-Neamț a fost gazda serilor de poveste, scrise de muzicieni de renume din țară dar și de peste hotare. Publicul s-a bucurat de spectacole și concerte de înaltă calitate, în diverse genuri muzicale, aducând astfel un suflu proaspăt și vibrant în inima județului Neamț.