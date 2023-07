„Viața pură”, bazat pe povestea reală a unui explorator francez dispărut în anii '50, luni seară, la TVR Cultural

Între 24 și 30 iulie, TVR Cultural le aduce telespectatorilor trei filme incitante: „Viața pură”, bazat pe povestea reală a unui explorator dispărut în Guyana Franceză în 1950, „După 40 de zile”, un film românesc despre modul în care prietenia și dragostea sunt puse la încercare de timp, și „Cu Hemingway în Cuba”, care pleacă de la povestea reală a scenaristului filmului, vechi prieten al lui Ernest Hemingway.

Luni, 24 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama „Viața pură” (Franța, 2014), în regia lui Jeremy Banster, cu Stany Coppet, Aurelien Recoing, Alex Descas, Daniel Duval, Stana Roumillac și Elli Medeiros.

În 1949, un tânăr explorator francez pe nume Raymond Maufrais pleacă într-o expediție solitară în pădurea amazoniană, locuită de triburi necunoscute la vremea respectivă. Dispare în mod misterios, lăsând în urmă un jurnal în care și-a documentat o parte din călătorie și care cuprinde și însemnări despre „viața pură”, notează Rotten Tomatoes.

Filmul „Viața pură” se bazează pe povestea reală a exploratorului și jurnalistului francez Raymond Maufrais, din Toulon, care a dispărut în Guyana Franceză, în anul 1950. Voia să descopere mai multe triburi canibale despre care nu se mai știa nimic de 60 de ani. Corpul său nu a fost descoperit niciodată.

Tatăl lui Raymond a plecat pe urmele sale în 1952, acoperind 12.000 de kilometri în 12 ani. A scris, la rândul său, o carte intitulată „À la recherche de mon fils” („În căutarea fiului meu”).

Plecând de la povestea sa, în Franța au fost realizate patru filme și au fost scrise 11 cărți.

Joi, 27 iulie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează drama românească „După 40 de zile” (2021), în regia lui Andrei Gruzsniczki, cu Ovidiu Andreescu și Valer Dellakeza în rolurile principale.

Lungmetrajul are în centru prietenia dintre Emil Daravăț, un bătrân care nu crede în spirite, și Titi. Este, în egală măsură, o poveste de iubire, dar și drama unei prietenii. Acțiunea se petrece într-o comună din zona Olteniei. Locul pare un colț de rai locuit de oameni dintr-o bucată, notează Aarc.ro, revista online editată de Uniunea Cineaștilor din România.

Povestea începe la parastasul de 40 de zile al soției lui Emil, Smaranda. Titi, prietenul de o viață al lui Emil, pare profund mișcat de moartea ei. Timpul trece, iar Emil realizează că zilele lui Titi par a fi numărate. Se simte responsabil pentru viața lui Titi și vrea să-l resusciteze, parcă împotriva voinței acestuia. Dar nici un efort nu ajută. La 40 de zile după moartea ei, Smaranda pare să-l bântuie pe Titi, mai arată Aarc.ro.

„Cei doi protagoniști reflectă cele două tipuri de cunoaștere - cunoașterea pozitivă, analitică, și cunoașterea intuitivă, cea care sporește misterul. În acest film, am căutat să alcătuiesc un tip de cinema care observă și înregistrează fapte, acțiuni, experiențe de viață cotidiană, din perspectiva «luptei» care sfidează trecerea timpului. O luptă pentru supraviețuire, de care suntem mai mult sau mai puțin conștienți. Spre deosebire de orice altă luptă, aceasta nu va fi vreodată câștigată.

Dar, ca în orice luptă, se poate capitula sau continua până în pânzele albe, chiar dacă știm finalul. Și mesajul acestei povești este că, indiferent de greutăți, lupta merită dusă”, a explicat regizorul peliculei, Andrei Gruzsniczki, citat de Aarc.com.

Duminică, 30 iulie, de la ora 20.00, TVR Cultural difuzează filmul „Cu Hemingway în Cuba” („Papa: Hemingway in Cuba”, SUA-Canada, 2015).

Regia este semnată de Bob Yari, iar în rolurile principale sunt Giovanni Ribisi (tânărul jurnalist), Adrian Sparks (Hemingway) și Joely Richardson (Mary Hemingway, soția scriitorului). Scenariul este semnat de Denne Bart Petitclerc, vechi prieten al lui Hemingway, care s-a inspirat din propria biografie pentru acest film.

În film, în 1959, un tânăr jurnalist din Miami, pe nume Ed Myers, pleacă la Havana, pentru a-l întâlni pe scriitorul Ernest Hemingway, în timpul Revoluției Cubaneze. Filmul urmărește modul în care tânărul jurnalist găsește în Hemingway o figură paternă.

În realitate, în anii '50, tânărul jurnalist Denne Bart Petitclerc, de la Miami Herald, i-a scris o scrisoare lui Hemingway, în care își arăta susținerea pentru scriitor, după ce un critic literar a afirmat că singura contribuție a lui Hemingway la limba engleză este că scrie propoziții scurte. După o săptămână de la trimiterea scrisorii, Petitclerc a primit un telefon în redacție de la Hemingway, care l-a invitat să pescuiască în Cuba, relatează The New York Times.

A urmat o prietenie care s-a întins pe toată durata vieții scriitorului, până în 1961. Cei doi au vorbit chiar și despre o carte la care Hemingway lucra la vremea respectivă, „Islands in the Stream”. Acesta va fi primul roman al lui Hemingway publicat postum, în 1970. În 1977, Petitclerc a semnat scenariul pentru „Islands in the Stream”, peliculă care a primit un Oscar.

