„O capodoperă despre nebunie”: „Aguirre, mânia lui Dumnezeu” (1972), în 19 noiembrie, la TVR Cultural

Între 13 și 19 noiembrie, TVR Cultural le aduce telespectatorilor dramele „Copilul-problemă” (Germania, 2019), „Început” (România, 2021) și „Aguirre, mânia lui Dumnezeu” (Germania-Mexic, 1972).

Luni, 13 noiembrie, de la ora 22.00, TVR Cultural difuzează „Copilul-problemă” (Systemsprenger, 2019), în regia Norei Fingscheidt. Drama a fost premiată la Festivalul de Film de la Berlin (pentru cea mai bună regie), de Academia Europeană de Film (pentru cea mai bună actriță - Helena Zengel) și la TIFF (premiul publicului). Trailer-ul peliculei, aici.

„Este mică, dar periculoasă. Oriunde ajunge Benni, este imediat dată afară. Fetița sălbatică de nouă ani a devenit deja ceea ce sistemul de protecție numește „un copil-problemă”. Iar fetița nu vrea să se schimbe, pentru că are un singur scop: să se întoarcă acasă, la mama ei. Dar Biancăi îi este frică de propriul ei copil. Doamna Bafané, de la Protecția Copilului, încearcă să îi găsească o casă lui Benni și îl angajează pe Micha, un psiholog specializat în managementul agresivității, să o însoțească la școală pe fetiță și, dintr-o dată, apare o rază de speranță. Va reuși Micha acolo unde toți ceilalți au dat greș?”, este sinopsisul filmului, publicat pe site-ul Academiei Europene de Film.

În rolurile principale, sunt Helena Zengel, Albrecht Schuch și Lisa Hagmeister.

Sursă foto: imdb.com

„În timp ce lucram la un documentar despre o casă pentru femei evacuate, am auzit pentru prima dată despre termenul „copil-problemă”, deoarece cea mai mică rezidentă avea 14 ani. Nici un adăpost nu voia să o preia pe fetița de 14 ani. Nu mi-am putut scoate termenul din cap, așa că am început să mă documentez temeinic. În timpul acestei documentări, am întâlnit și un băiat de 11 ani, care schimbase 52 de centre. „Copiii-problemă” au o rezistență imensă, totuși sunt personaje tragice.

Mi-am dorit să fac acest film pentru a-i sensibiliza pe oameni față de copiii precum Benni. De aceea, am spus povestea din perspectiva ei. Deși am putea fi supărați sau șocați de comportamentul violent al lui Benni, ar trebui să învățăm să ținem la ea și să ne temem pentru ea, pe parcursul filmului.

De când am întâlnit primul „copil-problemă”, am știut că vreau să spun povestea lui. Violența copiilor nu reprezintă altceva decât un strigăt după ajutor. Întodeauna”, a explicat regizoarea Nora Fingscheidt, citată pe site-ul Academiei Europene de Film.

Sursă foto: imdb.com

***

Joi, 16 noiembrie, TVR Cultural difuzează drama românească „Început” (2021), în regia lui Răzvan Săvescu. În rolurile principale: Ioana Flora, Constantin Lupescu, Ionuţ Achivoaie, Vlad Zamfirescu.

Pelicula are la bază povestea personală a regizorului Răzvan Săvescu și a soției lui, actrița Oana Ioachim, care a murit din cauza cancerului în anul 2015, după ce cei doi au făcut împreună filmul „America, venim!”.

Sursă foto: imdb.com

„Ana, bolnavă de cancer, simte nevoia să se îndepărteze de mediul în care trăia şi se mută, împreună cu soţul ei, Filip, într-o casă izolată de la munte. Îi plac liniştea, singurătatea locului şi iarna aspră. Singurii oameni cu care comunică bine sunt doi bătrâni, care trăiseră experienţa aceleiaşi boli. După un timp, relaţia cu soţul se deteriorează, pentru că el simte nevoia să se întoarcă în oraş. Spiritual, cei doi evoluează diferit, deci şi sentimentele se transformă.

Povestea are emoție, dar nu ajunge la melodramă, ci păstrează o decență a privirii, precum camera lui Liviu Mărghidan. E ca un lac înghețat, când vine primăvara. De aproape, vezi cum crapă gheața și știi că trebuie să te îndepărtezi”, notează Dana Medar, într-un articol publicat pe site-ul Aarc.ro.

Sursă foto: imdb.com

***

Sâmbătă, 18 noiembrie, de la ora 11.00, TVR Cultural difuzează filmul pentru copii „Taina jocului de cuburi” (1990), în regia lui Gheorghe Naghi.

În rolurile principale: Andrei Niculescu, Cristina Deleanu, Marioara Sterian, Mihai Mereuţă.

Răducu, un băieţel de trei ani, îşi petrece o lungă vacanţă la ţară, unde îşi face prieteni de nădejde din lumea animalelor: Laur-Balaur, un ciobănesc zdravăn şi credincios, Vifor, calul bunicului, căprioara Sprinteioara şi puiul ei, veveriţa Puf şi un arici cântăreţ. La șase ani, Răducu este obligat să se adapteze la oraș, la grădiniță.

„Partitura pe care i-a oferit-o (regizorului Gheorghe Naghi. n.r.) pentru „Taina jocului de cuburi” scenarista Flavia Buref nu conține complicate șarade, ci coboară lin până la vârsta captivantă prin candoare și gingășie a preșcolarilor. Scenarista mărturisea, în „Programul de sală”: „Un film pentru copii este un drum însorit către noi înșine”. Filmul încearcă, astfel, să păstreze și să redea starea de emoție și bucurie curată a copilăriei, contând pe aceasta ca pe un prim atu”, se arată într-un articol publicat în revista „Noul cinema”, din 1990, citat de aarc.ro.

***

Duminică, 19 noiembrie, de la ora 20.00, TVR Cultural le aduce telespectatorilor un clasic - „Aguirre, mânia lui Dumnezeu” (Germania-Mexic, 1972), în regia lui Werner Herzog, Klaus Kinski, Ruy Guerra și Helena Rojo.

Pelicula a fost nominalizată la Premiul César pentru cel mai bun film străin. Trailer-ul filmului este disponibil aici.

În 1560, Don Lope de Aguirre (Klaus Kinski), un conchistador spaniol nemilos, luptă pentru putere în timpul unei expediții în Peru, pentru a găsi El Dorado, tărâmul celor șapte orașe mitice de aur. Alături de fiica lui, Flores (Cecilia Rivera), Aguirre își înfruntă superiorul, pe Don Pedro de Ursua (Ruy Guerra), și devine extrem de instabil după ce pune mâna pe comanda grupului. Pe măsură ce Aguirre se afundă în jungla amazoniană, devine tot mai nebun”, potrivit sinopsisului publicat de Rotten Tomatoes.

Sursă foto: imdb.com

„În ultima scenă, în timp ce camera de filmat a lui Herzog se îndreaptă către cer, rămânem cu imaginea lui Aguirre plutind fără direcţie pe Amazon, în căutarea gloriei. O disecare perfectă a zadarnicelor ambiţii omeneşti. Filmul lui Werner Herzog este o capodoperă despre nebunie”, nota Tommy Gilhooly, în „Varsity”.

Pentru Peter Bradshaw, de la „The Guardian”, pelicula este „o realizare a unei ambiții nemăsurate”, iar Vincent Canby, de la „The New York Times”, îl descrie ca fiind „o operă minunată, care te bântuie”.

Sursă foto: imdb.com