Femei de 10, bărbaţi de 10 - un nou sezon, un nou început!

Din 30 ianuarie, de luni până vineri, de la 10.10, la TVR 2 şi TVR HD

Emisiunea în care Marina Almăşan şi Mircea Radu discută cu cea mai mare sinceritate despre probleme noastre - înregistrează un nou început de sezon. Cei doi sint pregătiţi ca, împreună cu invitaţii lor, să ne ţină zilnic lipiţi de televizoare. Căci emisiunea este despre fiecare dintre noi, bărbat sau femeie, iar acest nou început va aduce în casele noastre oameni deosebiţi şi subiecte reale, discutate franc, fără ocolişuri.

Aşa cum mărturiseşte Marina, "folosim deseori sintagma „un nou început”. De obicei, pentru a ne îmbărbăta, la începutul unui nou drum, după ce viața noastră s-a împiedicat de ceva neprevăzut. Colțuros și urât. Sau, pur si simplu, după o pauză. Pe care ne-am luat-o, sau care ne-a fost administrată de alții. Noile începuturi înseamnă balonul de oxigen cu care ne însoțim mersul înainte. Obligatoriu înainte. Cineva – un înțelept,firește – spunea că nu are importanță viteza cu care mergi; important este să mergi înainte și, mai ales, să nu te oprești din drum.

Noile începuturi pot fi banale sau de anvergură. Un nou început poate fi un nou semestru, la școală. Sau acel binecunoscut nouă ” de luni încep cura de slăbire”. Sau reîmprietenirea cu un prieten care ne-a trădat și pe care am găsit puterea de a-l ierta, sau pe care l-am nedreptățit chiar noi, îndepărtându-l.

Dar noile începuturi pot fi și extrem de importante. Sunt începuturile unei noi vieți. De regulă acestea survin după o cotitură bruscă și neașteptată a acesteia, de regulă tristă. Simplist spus : ți-ai șters lacrimile și mergi mai departe. Noile începuturi pot însemna schimbare de țară, de servici, recăsătorirea, reînceperea vieții după o lungă perioadă în care te-ai luptat cu o boală crâncenă. Sau, după o lunga perioadă de detenție.

Cei care se pregătesc de „noi începuturi” fie sunt deja alții ( deși, din oglindă, îi privesc aceleași fețe) , fie vor altceva de la ceea ce urmează să facă. De regulă, ne dorim ca noile începuturi să ne ducă pe drumuri mai bune, mai drepte, mai ușoare, mai de succes. Și chiar dacă drumul propriu-zis este același, ne dorim să obținem de la el mai mult decât am făcut-o în „vechiul său început”. Să fim mai buni, să obținem mai mult.

Important în toate este să credem în aceste noi începuturi. Să pornim la drum adunând în noi întreaga forță pe care o iscă în noi gândirea pozitivă. Să fim deciși fie s-o rupem cu trecutul și să ne construim viitorul frumos pe care ni-l dorim, fie , dacă noul început este o continuare, la un al nivel, a acestui trecut, să ne întrecem pe noi înșine, demonstrându-ne că putem fi mai buni, că putem ajunge mai sus. Important este să credem în drumul nostru, a cărui primă bornă kilometricâ este acest ” NOU ÎNCEPUT”.

Din 30 ianuarie de la ora 10,10, Femeile de 10 și Bărbații de 10 înregistrează un nou început de sezon. Alături de bunul meu prieten Mircea Radu, ne pregătim să vă ținem zilnic lipiți de televizoare. Căci emisiunea noastră este despre voi, iar acest nou început va aduce în casele voastre oameni deosebiți și subiecte din viețile voastre. Fiți, așadar, alături de noi!".

Invitaţii primei săptămâni sunt: Iuliana Marciuc şi Marek Vâlcu (luni), Monica Anghel şi Mădălin Voicu (marţi), dr. Alice Florescu şi Bogdan Stanoevici (miercuri), Nuami Dinescu şi Daniel Iancu (joi). Ca şi până acum, vineri este ziua în care puteţi revedea cele mai bune momente ale ediţiilor săptămânii.