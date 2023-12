Familia Lăpuşte din Vancouver, despre credință, omenie și misionariat dincolo de granițe

În acest episod îi veţi cunoaşte pe medicul Mihaela Lapuste, director medical, profesor asociat, Universitatea Columbia Britanică, şi părintele Iosif Nicolae Lapuște, inginer software, parohul bisericii Sfanta Treime din New Westminster.

Din 1999, Mihaela Lăpuşte, director medical, şi preotul Nicolae locuiesc în Columbia Britanică, în Canada.

Originară din Carei, judeţul Satu Mare, unde mama ei, Maria Bocancios, a fost învăţătoare, Mihaela Lăpuşte, profesor asociat la Universitatea British Columbia şi director medical al unei Clinici din Vancouver, ajungea aici ca soţia preotului paroh al Bisericii Ortodoxe Române Sfânta Treime din New Wesminster. După ce a absolvit medicina în 1997, la Cluj Napoca, a luat totul de la capăt în Vancouver unde a început să lucreze ca asistentă medicală. Acum are în grijă peste 3.500 de pacienţi, este mama a 5 copii, iar duminica este alături de părintele Nicolae la Biserica Sfânta Treime din New Westminster. Mihaela Lăpuşte se prezintă cu modestie, sinceritate, căldură și naturaleţe, atât ca medic dedicat profesiei și sprijinirii tuturor celor în nevoie, cat şi ca mamă, preoteasă şi soţie.

Protopopul Iosif Nicolae Lãpuște, parohul bisericii Sfânta Treime din Vancouver, lucrează de 20 de ani în domeniul IT şi este inginer Software. A publicat mai multe lucrări, printre care şi teza de doctorat, un compendiu-manual de misiune ortodoxă în America și Canada.

Inteligent, cultivat, cu har, părintele Nicolae vorbește despre istoria colonizării Canadei cu aceeași ușurință cu care ţine lecţiile de cateheză copiilor din parohie.

Prin muncă sustinută, părintele Nicolae Lapuşte este ajutat în lucrarea sa pastoral-misionară de oameni inimoşi. Împreună au făcut ca biserica să fie pentru comunitate nu doar centrul vieţii religioase, dar şi centrul vieţii sociale.

Familia Lapuşte îşi dedică viaţa şi energia semenilor şi credinţei în Dumnezeu. Ei sunt dovada că Biserica românească este puternică şi dincolo de graniţe, pretutindeni unde sunt stabiliţi românii.

