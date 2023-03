„Exclusiv în România": Singurul opincar din lume care a încălţat un prinţ

În episodul al doilea al sezonului 20 „Exclusiv în România", poposim în Râmnicu Vâlcea, la Muzeul Satului Vâlcean, unde avem întâlnire cu Alexandru Ilinca, „ultimul opincar al Olteniei”. Duminică, 2 aprilie, ora 17.00, la TVR 1

„Atunci când vii în Râmnicu Vâlcea e imposibil să nu treci si pe la Muzeul Satului Vâlcean. Foarte frumos alcătuit, foarte pitoresc aşezat, dar probabil că cel mai pitoresc şi autentic personaj este opincarul Alexandru Ilinca. Pentru mine, este un personaj cu adevărat ieşit din comun şi de dragul căruia şi eu am îmbrăcat toate lucrurile astea, mi-am pus pe cap cuşma... pentru că domnul Ilinca are marea capacitate de a convinge omul”, mărturiseşte Cristian Tabără, gazda emisiunii „Exclusiv în România”, de la TVR 1.

Alexandru Ilinca este un personaj pitoresc şi hâtru, care ne va cuceri din prima clipă. De la el, Cristian Tabără află meşteşugul opincăriei - încălţămintea noastră naţională. „Baza-i opinca, precum temelia la o casă. Aşa e şi opinca, la baza omului, a naţiunii, a ţării. De asta o duc şi mai departe ca meşteşug, să nu dispară. Ca să nu uităm originea, să nu uităm de unde am plecat - de la opincă. Da, şi asta e o tradiţie, până la urmă... Iar poporul, fără tradiţie, îşi pierde identitatea!”, este de părere meşterul vâlcean.

Românul a fost mereu inventiv, iar asta se vede şi în felul cum şi-a confecţionat opincile. Astfel aflăm că românii au avut şi opinci din cauciucuri de maşini, iar fierarul avea opinci de tablă.

Alexandru Ilinca ne arată câteva dintre opincile pe care le păstrează, o colecţie de 100 de perechi, printre care şi opincile purtate de bunica lui. Fiecare opincă era unică în felul ei, iar meşterul deţine opinci vechi şi de peste 140 de ani, colecţionate din zona Horezului, din saltul Ifrimeşti, sau unele făcute special pentru căluşari. O altă opincă e din primele roţi de Dacie 1100, din anvelope. „Vedeţi, opinca e din piele, iar pe talpă, combinaţie piele şi cauciuc de maşină. Cam ce găsea omul în transhumanţă... pentru că atât opinca, cât şi maşina nu fac pană stând pe loc, ci în mişcare”, spune glumeţul personaj. „Şi, poate din basmele lui Petre Ispirescu... opinca din tablă, o purta fierarul... Asta e din piele de porc, iar modelul era creat în funcţie şi de material. Dacă era material gros, nu puteai să-i formezi creţurile acelea aici, în sus, da. Uite, vârful ăsta se numeşte gurgui. Da, şi trebuia să bată în exterior... Dacă îţi pui invers opincile, rişti să te împiedici când mergi”, ne explică pe îndelete interlocutorul lui Cristian Tabără.

În 2012, Alexandru Ilinca şi-a deschis un atelier de opincărie în curtea casei sale, la ieşirea din Râmnicu Vâlcea spre Sibiu. Deţine această ştiinţă a opincăritului, dar şi de unde a învăţat meşteşugul acesta şi când s-a apucat de prima opincă ne povesteşte chiar el: „Fac parte din generaţia în care se transmiteau meşteşugurile de la tată la fiu. Eu sunt născut în comuna Orleşti, judeţul Vâlcea. De câtva timp, m-am stabilit din nou acolo, la origini, pentru că îl mai am pe taică-meu, care are 96 de ani şi mai are nevoie de ajutor din partea mea. Tata era agricultor, dar lucra opinci şi le lucra cel mai bine, iar eu, cam la 6 ani mi-am făcut prima opincă – da, e adevărat, nu la nivelul cum ar fi opinca de purtat, ci aşa cum am putut, copil fiind. Am mai exersat pe parcurs, am mai făcut apoi, până ce a ieşit bine”.

Lumea nu ştie, poate, dar vâlceanul Alexandru Ilinca e singurul opincar din lumea asta care a încălţat un prinţ, care a mai şi devenit rege între timp... „Păi înseamnă că opincile mele poartă noroc celor care le cumpără sau le oferă!”, punctează simpaticul meşter. Şi preşedintele Franţei, domnul Macron şi soţia lui au primit opinci de la el, care îşi aminteşte emoţionanta întâlnire cu preşedintele francez.

Tot de la Alexandru Ilinca aflăm că lanţurile antiderapante au fost prima dată folosite pentru opinci, abia apoi pentru autoturisme. Greu de imaginat cum puteau fi purtate opincile iarna... ne demonstrează acelaşi meşter iscusit: „Cu ajutorul unei sfori de cânepă, se fac noduri şi se lega acea sfoară peste opinci. A fost bună până la un moment dat, până a apărut metalul ăsta, lanţurile, care au luat locul sfoarii de cânepă. Omul lua o bucată din lanţul câinelui şi cu ajutorul aţei de cânepă îşi lega lanţul peste opinci. Şi s-a schimbat treaba, nu mai aluneca. Avea aderenţă mai mare. Aşa că originea lanţului antiderapant e de la opinci, de la opincari.”

Oraşul Râmnicu Vâlcea mai este cunoscut în întreaga ţară pentru efervescenţa artistică, dar şi pentru faptul că aici se organizează unele dintre cele mai importante festivaluri din ţară. Doar două exemple: Brezoi Blues Festival şi mai nou reînviatul Constelaţii Rock. Formaţia rock vâlceană Civic Rebels & Cristi Tabără cântă în exclusivitate pentru telespectatori o piesă de pe ultimul lor album, „Valea Lotrilor”.

Iar de la muzica rock trecem la gastronomia oltenească şi vedem cum se găteşte la ceaun limbă cu praz şi măsline, o reţetă absolut spectaculoasă. Aşadar, o ediţie de neratat „Exclusiv în România” plină de sunet, culoare şi savoare în Oltenia - duminică, 2 aprilie, de la ora 17.00, la TVR 1.