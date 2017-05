Eurovision 2017: aceştia sunt primii zece concurenţi calificaţi în Marea Finală

Ilinca şi Alex Florea vor cânta în a doua semifinală - joi, 11 mai, de la ora 22.oo - în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+

Marţi au fost stabiliţi primii zece concurenţi calificaţi în Marea Finală iar miercuri este o zi cu emoţii pentru România la Eurovision 2017: repetiţia în care juriul va decide notele pentru concurenţii de joi.

Fanii din cele 18 ţări repartizate în prima semifinală şi cei din Italia, Marea Britanie şi Spania au decis, alături de juriile de specialitate, primii zece finalişti ai Eurovision 2017.

Suedia: Robin Bengtsson – I Can’t Go On; Australia: Isaiah – Don’t Come Easy; Belgia: Blanche – City Lights; Azerbaidjan: Dihaj – Skeletons; Portugalia: Salvador Sobral – Amar Pelos Dois; Grecia: Demy – This Is Love; Moldova: Sunstroke Project – Hey Mamma; Cipru: Hovig – Gravity; Armenia: Artsvik – Fly With Me; Polonia - merg în Marea Finală a concursului.

„Mă bucur foarte mult pentru Moldova şi am avut emoţii în timpul show-ului. Când i-am văzut primii calificaţi, am sărit în sus de bucurie. Cea mai mare dezamăgire a mea este că nu s-a calificat Triana Park, din Letonia”, a declarat Alex Florea, la finalul spectacolului.

„A fost o semifinală strânsă şi am ţinut pumnii strânşi pentru Armenia, Suedia şi Portuglia. Mă bucur că am intuit corect şi cele trei piese s-au calificat în finală”, a mărturisit Ilinca.

Miercuri, 10 mai, este rândul României să aibă emoții. Începând cu ora 22.00, Ilinca şi Alex Florea, alături de ceilalţi concurenţi, vor urca pe scena din Kiev pentru repetiţia la care juraţii vor nota prestaţia artiştilor. Conform regulamentului, show-ul nu va fi televizat.

În semifinale, notele juriilor de specialitate și televoturile din țările artiştilor care urcă pe scenă în seara respectivă, decid clasamentul competiţiei. Dintre „Big Five”, ţările deja calificate în Marea Finală plus ţara gazdă, vor vota în cea de-a doua semifinală telespectatorii din Ucraina, Franţa şi Germania.

Calificarea României în finala din 13 mai se va decide joi, 11 mai, în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Joi, 11 mai, vom afla dacă „Yodel It!” va merge în Marea Finală a concursului. Ilinca şi Alex Florea vor lupta pentru voturile publicului în a doua semifinală Eurovision 2017, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

„Avem o piesă foarte bună, doi artişti talentaţi şi un show pe măsură. Am mare încredere în şansele României la această ediţie Eurovision”, a declarat Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la Kiev.

România intră, miercuri, în prima parte din cea de-a doua semifinală, alături de Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croaţia, Norvegia, Elveţia, Belarus, Bulgaria, Lithuania, Estonia, Israel. Reprezentantii nostri vor avea pozitia a cincea in ordinea de intrare in concurs.

Emoţiile vor creşte la finalul show-ului, când prezentatorii vor anunţa cei zece câştigători ai serii, artiştii care vor merge în finala din 13 mai.

Credit foto: Thomas Hanses

Despre juriile naţionale Eurovision:

În mod tradiţional, juriile votează în timpul repetiției din seara înaintea fiecărui spectacol televizat. Repetiția este transmisă către cele 42 de jurii ale ţărilor participante, prin satelit, iar rezultatele voturilor individuale vor rămâne secrete până după Marea Finală. Pentru a păstra lucrurile echitabile, activitatea juriilor este supravegheată de un notar în fiecare țară, iar observatorii independenți ai EBU își rezervă dreptul de a efectua vizite ad-hoc surprinzătoare la comisia de juriu pentru a asigura desfășurarea votului.

Un total de 210 de jurați - cinci în fiecare dintre cele 42 de țări participante - vor vota.

Cei mai tinere jurați, în vârstă de 16 ani, provin din Macedonia și Ucraina. La polul opus, un specialist în vârstă de 76 de ani va face parte din juriul Regatului Unit. Vârsta medie a juraților este de 40 de ani.

97 jurați sunt femei, 112 sunt bărbați. Câțiva dintre membrii juriului din acest an au participat anterior la concursul Eurovision, în calitte de concurenţi, compozitori sau chiar dirijori. Printre aceştia, se numără Kobi Oshrat (dirijor israelian 1979, 1985, 1987, 1991, 1992), Nicole (Germania 1982), Daniela Simmons (Elveția 1986), Darja Švajger (Slovenia 1995, 1999), Chiara (Malta 1998, 2005, 2009), Tal Sondak (Israel 2001), David Civera (Spania 2001), Luminita Anghel (România 2005), Mihai Trăistariu (România 2006), Olta Boka (Albania 2008), Getter Jaani (Estonia 2011), Magdalena Tul (Polonia 2011), Zoë (Austria 2016).

Pentru actuala editie, Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, Tavi Colen, Paula Seling şi Cezar Ouatu vor alcătui juriul de experţi din România. Ei îşi vor exprima voturile în cele două semifinale şi în finală pentru toţi participanţii din concurs, cu excepţia reprezentanţilor nostri. Fiecare membru al juriului va evalua capacitatea vocală, performanța pe scenă, compoziţia şi originalitatea piesei şi va nota artiştii favoriţi cu un set de puncte, de la 1 la 8, 10 și 12.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 are loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României vor concura în prima parte a celei de-a doua semifinale. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 41 de ţări.

Parteneri: Radio România si Institutul Cultural Roman

***

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: eurovision.romania@tvr.ro

Echipa Eurovision România