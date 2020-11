Estonia: Line Up-ul Eesti Laul 2021 a fost finalizat

ERR a dezvăluit lista completă de artiști și piese care vor concura în Eesti Laul 2021. Cele douăzeci și patru de acte artistice au fost anunțate joi, 12 noiembrie, în timpul emisiunii “Ringvaade”.

Cele 12 acte anunțate în 12 noiembrie sunt:

o Karl Killing - Kiss Me

o Egert Milder - Free Again

o Rahel - Sunday Night

o Sissi - Time

o Alabama Watchdog - Alabama Watchdog

o Kristin Kalnapenk - Find A Way

o Tanja - Best Night Ever

o Heleza - 6

o Uku Haasma - Kaos (Haos)

o Suured tüdrukud - Heaven's Not That Far Tonight

o Kadri Voorand - Energy

o Ivo Linna, Robert Linna, Supernova - Ma olen siin (I am here)



Acestea se alătură celor douăsprezece acte care au fost dezvăluite în 11 noiembrie:

o Uku Suviste - The Lucky One

o Gram-Of-Fun - Lost In A Dance

o Tuuli Rand - Üks öö (One night)

o Jüri Pootsmann - Magus melanhoolia (Sweet melancholy)

o Redel - Tartu o Kéa - Hypnotized

o WIIRALT - Tuuled (Vânturile)

o Hans Nayna - One By One

o Nika Marula - Calm Down

o Andrei Zevakin & Pluuto - Wingman

o Helen - Nii kõrgele (So high)

o Koit Toome - We Could Have Been Beautiful



Alți doi foști reprezentanți estonieni se alătură line up-ului pentru Eesti Laul 2021. Tanja a reprezentat Estonia în 2014 cu „Uimitor”. Ivo Linna a reprezentat Estonia la a doua apariție a țării în concurs, în 1996, alături de Maarja-Liis llus cu „Kaelakee hääl”.

Sissi este și fiica lui Dave Benton, care a adus Estoniei singura victorie Eurovision până în prezent, în 2001, alături de Tanel Padar și 2XL. Este de remarcat faptul că aceasta este prima ediție a Eesti Laul care nu îl include pe Stig Rästa nici ca interpret, nici ca compozitor.



Semifinalele Eesti Laul vor avea loc pe 18 februarie, iar în 20 decembrie cântecele se vor califica pentru Marea Finală din 6 martie.

sursa foto: esctoday.com