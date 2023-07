„Este zborul low cost cu adevărat ieftin?” – o investigaţie de luat în calcul, joi seară, la TVR 1

Documentarul difuzat pe 27 iulie, de la ora 21.00, scoate la iveală costurile suplimentare ce pot interveni în călătoriile promovate de companiile aeriene cu preţuri scăzute.

Biletul de avion este doar prima cheltuială; după care companiile facturează un maxim de servicii: bagajul de cală, dar şi cel de cabină, mâncarea şi băutura la bord, diverse tipuri de asigurări... „Este zborul low cost cu adevărat ieftin?” (VOL LOW COST, EST-CE TOUJOURS UNE BONNE AFFAIRE ?, Franţa, 2022), se întreabă realizatoarea Catherine Juste în documentarul pe care TVR 1 îl difuzează pe 27 iulie, de la ora 21.00.

Anul acesta, odată cu reluarea traficului aerian, New York devine din nou, pentru turiştii francezi, o destinație cheie de vară. Zborurile nu au fost niciodată atât de ieftine. Potrivit site-ului liligo.com, în primăvară prețurile au scăzut cu 20% față de 2019. În mintea francezilor, este o excursie de făcut cel puțin o dată în viață.

„Am crescut cu benzi desenate în care vedeam New York, America – măreția, așadar. Reprezintă o călătorie unică pentru mine.” Era visul unei fete. Acum are 67 de ani. În curând, dorinţa i se va împlini. Dar, pentru mulți, visul american pare de neatins. Pentru că un zbor Paris - New York presupune parcurgerea a aproape 6000 km cu avionul, o excursie foarte scumpă. În medie, la companiile clasice, călătoria dus-întors costă aproape 700 de euro. De aceea, când apare o ofertă la jumătatea preţului pieţei, tentaţia este foarte mare pentru turiştii care îşi doresc un sejur de neuitat la New York.

Cum cererea este considerabilă, marile comanii aeriene sunt atacate din toate părțile de către regii aerului la preț redus. Una dintre cele mai agresive este French Bee, o firmă franţuzească low cost. Și din această vară, concurenți din nordul Europei, Play și Norse, au, de asemenea, curse către această destinație. Pentru a câștiga teren, compania spaniolă Volotea afișează prețuri începând de la 9 euro!

Unii piloți susțin că, la acest preț, toată pregătirea s-ar reduce la a-și inspecta avionul în grabă. „Putem rata o avarie la motor, care ar pune în pericol siguranța zborului”, afirmă ei, povestind şi despre ritmul obositor, ce îi poate face să adoarmă în zbor.

Chiar dacă prețurile afișate rămân foarte mici, liderii low cost-ului se întrec în ingeniozitate pentru a scoate din buzunarul călătorilor tot mai mulţi bani, pentru diferite servicii, înainte gratuite. Vânzările suplimentare sunt toate opțiunile plătite oferite pe durata unui zbor. Ca bagajele de cală, care pornesc de la 35 EUR; sau dimensiunile bagajelor de mână, care diferă de la o companie la alta, depăşirea lor aducând noi costuri pentru pasageri. Iar pentru RyanAir, o altă penalizare a devenit o sursă obișnuită de venit: check-in online – lipsa acestuia îl lasă pe turist cu un minus de 55 de euro! Alegerea locului este un nou „moft” care se plăteşte: scaunul de lângă fereastră, prezentat ca „vedere la mare”, costă 20 de euro. Iar pentru diferitele tipuri de meniuri comandate la bord se plăteşte, de asemenea, între 20 la 40 de euro.

Deci, ce se află cu adevărat în spatele acestor prețuri „imbatabile”? Este într-adevăr o afacere bună să zbori la un cost redus? Realizatoarea Catherine Juste şi echipa sa cercetează în amănunt situaţia companiilor low cost şi pune în balanţă avantajele şi dezavantajele acestora pentru pasageri. „Este zborul low cost cu adevărat ieftin?” Răspunsuri – joi, 27 iulie, de la ora 21.00, la TVR 1.