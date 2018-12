Eroi până la capăt, la "Dosar România"

În urmă cu 100 de ani, străbunii noștri au luptat pentru România Mare. Eroii de astăzi au apărat libertatea noastră, pe frontul împotriva terorismului. Luni, la Dosar România, de la ora 22.30, vă invităm să urmăriți un reportaj special: "Eroi până la capăt".

Deși au fost răniți grav, în misiuni de combatere a terorismului, ei nu au cedat și luptă acum pe un front mult mai pașnic, unde cuceresc inimi și medalii.



Alina Grigore - realizator și Marin Gabudean - videojurnalist, i-au însoțit pe eroii români care au participat anul acesta la Jocurile Invictus de la Sydney. Și vă spun povestea oamenilor care au au reușit să transforme suferința în victorie.





Vasile Zbâncă și camarazii săi, 15 militari trecuți prin focul războiului, au dus steagul României tocmai la capătul emisferei sudice. Sydney, metropola australiană cu aer magic, a fost gazda olimpiadei eroilor din acest an. 500 de oameni din 18 țări care au privit moartea în ochi. Au trecut prin traume fizice sau psihice care au lăsat urme adânci. Dar au găsit în ei puterea să lupte până la capăt. Iar mai apoi, prin forța exemplului, să inspire o lume întreagă. Alături de familii și de prietenii care i-au susținut în lungul drum al recuperării, au pornit într-o nouă călătorie, memorabilă.





“Faptul că reprezinți țara este ceva unic, ce de multe ori nu poți exprima în cuvinte. Sunt trăiri cu care nu te întâlnești în fiecare zi și sunt mândru și onorat să aduc drapelul României chiar și în Australia”, spune Vasile Zbâncă, un militar care are ambele picioare amputate ca urmare a misiunii din Afganistan. În spital, le-a spus medicilor americani care l-au îngrijit și l-au protezat că își dorește ca viața lui să nu se schimbe. Și a luptat cu toata puterea pentru asta. Vasile schiază și conduce mașina fără a folosi adaptări speciale. Și a învățat să danseze salsa. Tragedia prin care a trecut l-a făcut să privească viața puțin diferit, cum spune el, și să se bucure enorm de fiecare clipă petrecută alături de familia sa.

Din reportaj aflați povestea lui Dumitru Paraschiva, care a cucerit prima medalie pentru România, la canotaj în sală. Un munte de om care de ani de zile nu-și mai găsea echilibrul. Era în Forța de Reacție Rapidă când a intervenit să salveze o echipa americană prinsă într-o ambuscadă. Ca urmare a rănilor grave suferite la cap, medicii i-au interzis efortul fizic. După câțiva ani de suferință avea să descopere că sportul i-a adus vindecarea. După luni întregi de cantonament, a adus acasă bronzul.

“Am gradul al doilea de invaliditate. Nu mai văd cu ochiul stâng și nu mai aud cu urechea stângă. La începutul probei îmi era teamă că nu o să aud semnalul. Sunt fericit că, de Centenar, am câștigat prima medalie a echipei României la Jocurile Invictus. Am fost al treilea din 61 de concurenți”, povesteste cu mândrie Dumitru Paraschiva.



La natație, un om care nu-și mai simte jumătate de corp, a arătat lumii întregi că limitele pot fi doar acelea pe care singuri ni le impunem. Dar și că în viața, de multe ori, mai importantă este călătoria în sine. Prin prezența lui Ionuț, ștafeta românilor a fost specială. Echipa noastră nu a vizat medalia, ci transmiterea unui mesaj despre solidaritatea umană. Același legământ ca și pe front. Nimeni nu este lăsat în urmă.

Pentru Ionel Bida, înotul reprezintă mult mai mult decât o disciplină sportivă: “Acolo, în apă, este ceva aparte. Sunt eu cu mine însumi, sunt eu cu Dumnezeu. Și este cea mai bună terapie pe care pot să o am în tratarea sindromului post traumatic! În momentul în care discut despre cum am fost rănit, crește starea de emotivitate. Încă mă emoționează acele zgomote care se aseamănă cu foc de mitralieră”. Ionel Bida a fost rănit în urmă cu opt ani. Într-o luptă cu talibanii, care a început la 2 noaptea, el a fost rănit a doua zi la 10 dimineața. A fost împușcat în picior dar, ca să rămână în viață, a trebuit să continue lupta până când a reușit să se adăpostească după o stâncă, iar camarazii săi l-au evacuat și l-au dus într-o zonă adăpostită. Datorita înotului, acest om a reușit să-și găsească liniștea. Dar spiritul de luptător l-a păstrat. La Sydney,

s-a clasat pe locul 4 în probele de 50 de metri spate și bras.





Au mușcat din podium și atleții noștri militari, care spun că în primul rând își doresc să fie un exemplu pentru copiii lor. Laurențiu Șerban și-a pierdut un picior în timp ce alerga să-și salveze camarazii al căror blindat trecuse peste o bombă artizanală. Doar că terenul ascundea și alte capcane. “În acel moment crezi că toate planurile s-au terminat. Dar privind în urmă văd că viața mea a decurs doar în bine, am o familie, am tot ce îmi doresc și dacă as avea de ales între a schimba ceea ce am acum cu un picior, prefer un picior de lemn”, declară hotărât Laurențiu.

Indiferent de provocările pe care viața i le-a scos în cale, pe front sau pe terenul de sport, Doru Hamza nu și-a pierdut niciodata zâmbetul. Pentru el, faptul că a avut familia alături înseamnă totul. “În proba de 1500, am reușit să mă clasez pe locul 4. Am fost primul sub linie, ca la liceu. Când te admite, se inchide linia. E un pic frustrant să fii acolo, lângă cutie, cum zice antrenorul. Dar locul 4 nu e de ici, de colea, este foarte multă muncă în spate”, explica Doru.



Pentru echipa Invictus Romania cea mai mare victorie a fost la tir cu arcul. Arcașii românii au câștigat patru medalii. Eugen Patru a luat aur la arc olimpic și argint în proba pe echipe, chiar în ziua în care fiul său a împlinit șase luni. Pentru Danuț Nicola cel mai mare suporter a fost fiul său, iar Cătălin Pârvu a urcat pe podium după ce se împrietenise de doar trei săptămâni cu arcul olimpic folosit la Sydney, cumpărat dintr-o donație.





Augustin Pegulescu și Dorin Petruț au învins echipa Australiei și au adus acasă aurul. Arcașii nostri au avut misiuni în Irak și Afganistan. De unde Ionuț Butoi s-a întors paralizat de la brâu în jos, Augustin Pegulescu, cu un picior amputat și Dorin Petruț, cu un picior aproape sfârtecat, după un atac în care a protejat viața unui camarad britanic. Însă niciun handicap nu i-a ținut în loc. Viața lor a continuat frumos. Nu fără sacrificii, dar în cel mai firesc mod.

Dorin Petruț: “Noi devenim o arma prin poziția noastră și lansam o amărâtă de săgeată. Dedic aceste două victorii celor 100 de ani, familiei mele care a dat tribut tot timpul și tuturor romanilor!”.



“În teatrul de război și în sport lupt pentru acest drapel. E cel mai important pentru că reprezinți România și-ți bate inima mult mai tare decât orice ai face. Probabil că asta este menirea mea, să reprezint țara în continuare”, spune, cu lacrimi în ochi, Ionuț Butoi.



Augustin Pegulescu: “Ideea de invictus nu este benefică doar militarilor, ci tuturor oamenilor care suferă de o dizabilitate. Cred ca mulți ar trebui să întoarcă privirile către sporturile adaptive și către mișcare, chiar dacă unii dintre ei se simt neputincioși. Sunt neputincioși azi, or să fie neputincioși mâine, dar poimâine cu siguranță vor fi mult mai bine.”



Alina Grigore, realizatorul reportajului: “Eroii zilelor noastre au apărat libertatea noastră, pe frontul împotriva terorismului. Medaliilor dobândite în luptă, li s-au adăugat cele câștigate pe terenul de sport. Dar, dincolo de podium rămân, victoriile de fiecare zi, puterea exemplului, forța interioara și dorința de a merge înainte. Acesta este și mesajul lor pentru noi. Să-i sprijinim pe cei în nevoie, să nu ne dăm bătuți în fața greutăților, să luptăm, pentru libertatea noastră și să ne bucurăm mai mult de tot ceea ce ne înconjoară”.