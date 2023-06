Emil Săndoi: Atunci când a venit mingea la unii jucători parcă am luat cele mai proaste decizii

Emil Săndoi, selecționerul echipei naționale U21 a României, crede că echipa sa a fi putut scoate un rezultat mai bun dacă jucătorii ar fi fost puțin mai atenți.

„Bineînțeles că ne doream și ne aștepatm la mai mult, Sunt puțin îngrijorat pentru că am văzut lipsă de personalitate în seara asta. Am avut mingea în posesie la ambele goluri, dar ne-am speriat, parcă nu am avut control. Dacă am fi fost puțin mai atenți, poate că era altfel. Jocul greșeala așteaptă, pentru că dintr-o actiune de contraaac am primit primul gol, la golul doi am avut mingea în cotrol si am pierdut-o usor. Cred că a fost o presiune prea mare care a apăsat pe umerii jucătorilor. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Îmi pare rău și pentru jucători, trebuie să le ridicăm moralul. A fost un duș rece, dar urmează o nouă partidă.

Această teamă, haideți să nu zicem lipsă de personalitate, a făcut ca atunci când a venit mingea la unii jucători, în unele situații de contraatac, parcă am luat cele mai proaste decizii”, a declarat Emil Săndoi după înfrângerea suferită miercuri seara în fața Spaniei, 0-3, în grupa B de la Euro U21.

Bogdan Racovițan, căpitanul echipei naționale U21 a României, a recunoscut după meci că tricolorii au căzut fizic în repriza secundă.

„Cred că a fost o diferență! Cred că am început bine. La sfârșitul primei reprize am simțit că o să fie greu și în a doua am căzut fizic. Apoi am încercat să jucăm fizic, dar din păcate nu am reușit astăzi. Cred că putem să încercăm să jucăm mai mult, poate a fost și presiune astăzi. Nu e totul terminat, e primul meci, știam că primul meci e greu. Trebuie să rămânem cu capul sus!”, a declarat Bogdan Racovițan.

Sursă foto: IMAGO / sport pictures-Razvan Pasarica