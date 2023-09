Edward Iordănescu a convocat 26 de jucători pentru dubla cu Israel şi Kosovo

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Edward Iordănescu, a convocat 26 de jucători pentru meciurile cu Israelul şi Kosovo, din preliminariile EURO 2024, potrivit site-ului FRF.

''Ne aflăm în faţa unui moment important în drumul nostru spre EURO 2024. Meciurile cu Israel şi Kosovo reprezintă o şansă mare de a lua o opţiune serioasă de calificare. E o oportunitate pe care am câştigat-o luptând în meciurile de până acum şi de care trebuie să profităm, trebuie să abordăm aceste partide cu determinare şi concentrare maxime! Avem şansa reală de a reveni la Campionatul European după 8 ani de zile'', a afirmat Iordănescu, într-un comunicat.

''Cred că avem calitatea şi valoarea necesare să ne impunem şi să ne urmăm visul. Am încredere în jucători şi în spiritul lor de sacrificiu. Parcursul din aceste preliminarii a arătat că această echipă poate şi, mult mai important, că luptă până la final pentru obiectivul pe care ni l-am propus'', a adăugat selecţionerul.

Iordănescu s-a referit şi la lot şi la absenţele cu care se confruntă în perspectiva partidelor din această lună.

''Nu vreau să vorbesc despre jucătorii care ne lipsesc din motive medicale. Aşa cum am mai spus-o, sunt aici, împreună cu stafful meu, pentru a găsi soluţii, nu alibiuri. Selecţia pentru aceste două partide nu s-a bazat doar pe talentul individual. Mai sunt jucători pe care îi monitorizăm, au fost alături de noi şi forma lor la club este bună, dar am preferat la acest moment, pentru o provocare de acest nivel, să mizăm pe jucători cu mai multă experienţă la naţională şi care au fost mai mereu parte a acestui nucleu. Totodată, sunt fotbalişti care ar putea reveni în circuitul naţionalei, dacă evoluţiile lor bune recente vor deveni o constantă. Am plecat pe un drum şi continuăm pentru că eu am convingerea că aceasta este calea spre Campionatul European. Consider că forţa grupului şi coeziunea pe care aceşti jucători o demonstrează pe teren, cât şi în afara lui, ne pot duce acolo unde ne dorim cu toţii. Avem obligaţia de a reprezenta cu cinste România şi fotbalul nostru, iar deznodământul parcursurilor din cupele europene din aceste zile ne obligă şi mai mult'', a subliniat Iordănescu.

''Mesajul meu merge şi către suporterii echipei naţionale. Dragi români, să fim uniţi şi să-i susţinem cu toţii pe jucătorii noştri în aceste meciuri ce ne pot duce atât de aproape de calificare. Haideţi să demonstrăm că suntem o adevărată echipă şi că Luptăm Împreună! Avem nevoie de susţinerea voastră şi cred cu tărie că pe Arena Naţională, cu 50.000 de români în tribună, putem obţine orice ne propunem. Cu încredere, spirit, muncă şi coeziune vom ajunge la EURO 2024!'', a concluzionat Edward Iordănescu.

România va juca pe 9 septembrie cu Israelul, iar pe 12 septembrie cu România - Kosovo, ambele pe Arena Naţională din Capitală, de la ora 21:45.

Selecţionerul Edward Iordănescu a convocat un lot format din 26 de jucători:

portari: Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanţa, 0/0);

fundaşi: Andrei Raţiu (Rayo Vallecano/Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood/Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos/Cipru, 17/1), Radu Drăguşin (Genoa/Italia, 7/0), Bogdan Racoviţan (Rakow Czestochowa/Polonia, debutant), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2);

mijlocaşi: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluţă (Farul Constanţa, 12/0), Marius Marin (Pisa/Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor/Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns/China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli/Italia, 46/2), Deian Sorescu (Rakow Czestochowa/Polonia, 12/0), Olimpiu Moruţan (Ankaragucu/Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves/Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma/Italia, 12/3);

atacanţi: George Puşcaş (Genoa/Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither/Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, debutant).

Suraă știre: Agerpres

Sursă foto: