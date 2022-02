EDITOR IMAGINE – 1 post (cod: 035)

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: EDITOR IMAGINE – 1 post (cod: 035) STUDIOUL TERITORIAL TVR TIMIŞOARA, SERVICIUL TEHNIC - PRODUCŢIE. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.

RESPONSABILITĂŢI: montajul (editarea) imaginii tuturor producţiilor de televiziune; procesarea şi postprocesarea audio-video a programelor de televiziune, contribuţia activă la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii imaginii postului public de televiziune.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; experienţă în muncă: minim 1 an; cunoştinţe avansate de operare staţii neliniare de montaj, software de editare (Adobe Premiere, Final Cut, Adobe After Effects, Adobe Photoshop), software de compresie video; cunoştinţe despre formatele grafice şi video; cunoştinţe de limba engleză; cunoştinţe teoretice de tehnică în televiziune (standarde, sisteme, norme, forme de undă pentru semnalele video şi audio); cunoaşterea şi folosirea aparaturii de măsură şi control (video şi audio) din dotarea grupurilor de montaj; cunoaşterea în amănunt a operării cu tehnica liniilor de montaj liniare şi neliniare; cunoaşterea limbajului cinematografic, pentru realizarea cȃt mai ingenioasă şi eficientă artistic a programelor de televiziune la care lucrează; cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; acuitate vizuală şi auditivă bună, capacitate de comunicare şi lucru în echipă, adaptabilitate la condiţii noi de tehnică şi de echipă, spirit de iniţiativă, punctualitate, corectitudine, bună capacitate de organizare şi sinteză, capacitate de lucru cu termene limită.

Bibliografie: Elemente de gramatică a limbajului audiovizual -Ovidiu Drugă şi Dr. Horea Murgu; Editura Fundatiei Pro, 2004

Manual practic de televiziune – Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar; Ed. Polirom,2009

Gramatica Productiei de Televiziune – Desmond Davis, 1973

Televiziune. Inregistrarea magnetica si prelucrarea numerica a imaginilor – Toma Corneliu, Marius Oteşteanu, şa; IPTV,1990

Legea 41/1994, republicată ; Legea nr. 504/2002; Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006

Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă

PROBE DE CONCURS: probă practică, probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: CONSIMŢĂMÂNTUL* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal, curriculum vitae, scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Secretariatul Studioului Teritorial TVR Timişoara din Str. Pestalozzi nr. 14 A, sau, prin poştă, la adresa: Studioul Teritorial TVR Timişoara Secretariat, Str. Pestalozzi, nr. 14 A, Timişoara, în perioada 11.02.2022 – 25.02.2022, ora 16 inclusiv.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care sunt complete la data înscrierii (cele care conţin toate documentele solicitate)!

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Timişoara, în perioada 02.03.2022- 27.03.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 0256.400.987/0256.499.560.