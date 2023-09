"Drumuri aproape": hoinăreală cu țoacla pe coclauri | VIDEO

Revedem o ediție de colecție “Drumuri aproape” despre călătoria la Sasca. Nu puteam găsi o destinație mai faină și atât de accesibilă. Apoi au mai urmat altele și altele, una mai faină ca alta, și de fiecare dată am experimentat o noutate.

Am făcut rafting și tiroliană, am mers pe tunele și la Lacul Dracului, am văzut în plină splendoare Ochiul Beiului și Cascada Beușnita. Și când credeam că nimic nu mai mai poate uimi pe aici, am aflat că zona va găzdui Sasca Mountain Bike Race, adică, în traducere liberă, un fel de hoinăreală cu țoacla pe coclauri.

Puteam să rezist unei asemenea tentații? Mai ales că nu e singura, mai am în plan și o vizită la “căsuța de turtă dulce” a Ilenei Mavrodin, arhitecta care a renunțat la viața din Canada pentru a construi case de pământ în România.

