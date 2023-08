Două săptămâni până la Jazz In The Park

În perioada 1-3 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, va avea loc Festivalul Jazz IN The Park.

Au rămas două săptămâni până la o nouă ediție Jazz in the Park. Așa că Parcul Etnografic din Cluj-Napoca se va transforma într-o scenă a muzicii bune, un loc plin de socializare și veselie, cu ateliere pentru toate gusturile și mâncare bună. În plus, festivalul primește și participanții... patrupezi.