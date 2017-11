Dorin Chioțea: „Nu mi-am închipuit vreodată că o să mă transform în dragon”

Prezentatorul emisiunii 1 Matinal de la TVR 1, Dorin Chioțea, este vocea Dragonului vrăjit din filmul de animație cu același nume, care va fi proiectat în majoritatea cinematografelor din țară, începând cu data de 1 Decembrie 2017. Pentru Dorin Chioțea a fost, ca și în cazul celorlalte vedete care au dat glas simpaticelor personaje, o experiență inedită. Ei au avut ocazia să fie parte din acest proiect împreună cu copiii lor, care au interpretat, la rândul lor, personaje din film.

Dorin Chioțea este Dragonului vrăjit, iar fiica lui, Eva, dă glas unui personaj cu patru mâini, dominat de personalitățile Dragonului și Vrăjitoarei.

„Nu mi-am închipuit vreodată că o să mă transform în dragon. Și am fost unul rău, gata să prăjească tot ce-i ieșea în cale. Cred că am reuși să fiu fioros și convingător, deși în viața de zi cu zi sunt mai degrabă un animal blând, poate un măgar ok. Atât Eva, cât și eu urmărim desene animate și am intrat rapid în pielea personajelor. Ne-a uimit grija pentru detalii a producătorilor români. Orice sunet, orice inflexiune, orice respirație trebuie reprodusă atent și precis, respectând originalul. Dacă voi fi nesuferit și Eva simpatică, înseamnă că ne-am făcut treaba”, a spus jurnalistul Dorin Chiotea.

Filmul „Dragonul vrăjit” face parte din campania „De 1 Decembrie, reunim familiile la cinema”.

„Împreună cu colegii mei Călin Hera și Mădălina Barbărasă ne-am dorit să dedicăm un eveniment special familiilor, care să amintească părinților cât de important este pentru copiii lor timpul petrecut cu părinții, în contextul în care realitatea ne arată că aceștia stau cu cei mici doar o oră pe zi. Povestea Dragonului Vrăjit ni s-a părut foarte potrivită pentru acest mesaj, fiindcă personajul principal, oricâte calități ar avea, izbândește în aventura lui din Pădurea Magică numai cu ajutorul familiei”, a declarat Oana Ivan, co-founder PiArt Vision.

Filmul de animație „Dragonul vrăjit" prezintă povestea lui Nicky, un copil îndrăzneț, care face parte dintr-o familie frumoasă și este fascinat de tatăl său, un adevărat model pe urmele căruia vrea să calce. Dacă fratele mai mare al lui Nicky a moștenit de la părintele său puterea mușchilor, forța eroului nostru constă în puterea minții și în inima lui mare. Așa că nu stă prea mult pe gânduri atunci când se pune problema să accepte provocarea de a pleca în Pădurea Magică, pentru a-l găsi pe Dragonul Vrăjit. Iar atunci când are nevoie mai mare de ajutor, Nicky are surpriza să primească sprijin tocmai de la membrii familiei.

TVR este partener media al evenimentului de lansare a filmului de animaţie amintit.