Doina Gradea, Director General TVR: „Până în 2021, când Timişoara va deveni capitală culturală europeană, mi-aş dori să organizăm, aici, nu doar finala naţională Eurovision, ci şi pe cea internaţională”

• A doua semifinală va avea loc la Sala 2 a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara, în decorul inedit al fostului manej imperial şi va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+, duminică, 28 ianuarie, de la ora 21.00.

După emoţiile primei semifinale, echipa Eurovision România pregăteşte al doilea spectacol al concursului, care va avea loc în capitala Banatului. Înaintea semifinalei de duminică, 28 ianuarie, organizatorii au vorbit, într-o conferinţă de presă, despre ultimele pregătiri ale show-ului de la Timişoara. Evenimentul a avut loc astăzi, marţi, 23 ianuarie, în foaierul Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din capitala Banatului, pe a cărui scenă vor concura, duminică, încă 12 dintre semifinaliştii Selecţiei Naţionale.

La eveniment au participat Doina Gradea, Director General Interimar TVR, Nicolae Robu, primar al municipiului Timişoara, Adrian Negoiţă, reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş, Ada Hausvater, manager Teatrul Naţional din Timişoara, Andrei Boroşovici, Director TVR Timişoara, Cezar Ouatu şi Diana Dumitrescu, prezentatorii show-ului.

„Mi-am dorit foarte mult să organizăm Eurovision la Timişoara, pentru că este un oraş care merită enorm. Le mulţumesc reprezentanţilor autorităţilor locale, celor ai Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” şi colegilor de la TVR Timişoara pentru implicarea în realizarea acestui eveniment”, a declarat Doina Gradea, Directorul General Interimar al TVR. „Vă spun un secret: mi-am dorit foarte mult să organizăm una dintre semifinalele Eurovision România aici, la Timişoara, pentru că este un oraş modern şi un simbol pentru România - locul unde a început Revoluţia din 1989. Până în 2021, când oraşul va deveni capitală culturală europeană, mi-aş dori să organizăm, aici, nu doar finala naţională Eurovision, ci pe cea internaţională”, a adăugat Directorul General al TVR la conferinţa de presă.

„Nu am ezitat atunci când am primit, de la TVR, propunerea de a găzdui semifinala Eurovision. Am luat decizia de a susţine organizarea spectacolului pe loc. Este un eveniment care va contribui la promovarea oraşului nostru. Mulţumesc Televiziunii Române pentru că a ales să organizeze la Timişoara această semifinală Eurovision România. Sper ca în viitor să avem infrastructura pentru a organiza şi o finală Eurovision România la Timişoara”, a declarat Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara.

„Este o mândrie şi chiar obligaţie să susţinem organizarea acestui eveniment, fiind un spectacol deosebit. Timişoara are nevoie de astfel de spectacole pentru a ridica ştacheta evenimentelor culturale din oraş”, a punctat Adrian Negoiţă, reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş.

„Este pentru prima dată când Sala 2 a Teatrului Naţional din Timişoara devine un platou de televiziune pentru toată ţara. Echipa Teatrului este onorată că Sala 2 devine spaţiu Eurovision”, a subliniat Ada Hausvater, managerul Teatrului Naţional din Timişoara.

„Anul acesta, am trecut din postura de telespectator la cea de prezentator Eurovision şi voi împărtăşi emoţiile concurenţilor, a spus Diana Dumitrescu, actriţa care prezintă alături de Cezar Ouatu semifinalele şi finala naţională Eurovision 2018. La rândul său, Cezar Ouatu a menţionat că este o mare bucurie implicarea în acest proiect, mai ales că, pentru el, rolurile se diversifică: a fost concurent şi reprezentant al României la Eurovision, iar acum este implicat în proiect ca prezentator: „Nu mă consider un prezentator, ci mai degrabă o gazdă, căci simt starea de spirit a concurenţilor şi sunt complice la tot ce se întâmplă la Selecţia Naţională. Cred că va fi o semifinală foarte bună şi mă bucur că va avea loc în acest loc foarte interesant, la Timişoara.”

„Eurovision nu este doar un eveniment al Televiziunii Române, este al tuturor românilor. Trebuie să credem în acest proiect şi este nevoie de implicare pentru a organiza un astfel de spectacol. Mulţumesc colegilor mei şi reprezentanţilor autorităţilor locale pentru implicarea în acest proiect!”, a precizat şi Andrei Boroşovici, directorul TVR Timişoara.

Despre locul desfăşurării celei de-a doua semifinale Eurovision România

Pentru prima dată în istoria Eurovision România, una dintre semifinalele concursului este organizată la Timişoara, într-un decor absolut inedit. Parte din vechiul bastion imperial Maria Theresia, o fortificaţie construită în secolul al XVIII-lea, fostul manej imperial găzduieşte, azi, Sala 2 a Teatrului Naţional Mihai Eminescu din Timişoara, pe scena căreia va avea loc show-ul Eurovision. După lucrările de reabilitare şi modernizare, edificiul istoric şi-a dublat suprafaţa utilă şi a devenit un spaţiu de joc modular, amovibil, în timp ce pereţii exteriori au fost perfect conservaţi, renovarea respectând toate datele monumentului istoric.

Semifinala Eurovision România de la Timişoara, la fel ca celelalte show-uri ale Selecţiei Naţionale, va fi transmisă, în direct, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+, duminică, 28 ianuarie, de la ora 21.00.

Următoarele semifinale vor fi la Craiova, în 4 februarie, Turda, în 11 februarie şi Sighişora, în 18 februarie.

Cu o zi înaintea spectacolelor, în fiecare sâmbătă, TVR 1 va transmite, de la ora 22.00, „Culise Eurovision 2018“, o serie de emisiuni live despre ultimele pregătiri, impresii la cald, imagini de la repetiţii şi de la conferinţele de presă premergătoare evenimentelor. Concurenţii fiecărei semifinale vor oferi momente inedite, interpretând diferite melodii, altele decat cele cu care s-au înscris în concurs.

În acest an, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul „Eurovision uneşte România!“

Ediţia 2018 a Selecţiei Naţionale a atras 72 de piese în lupta pentru un loc în semifinalele Eurovision România. În premieră, în concurs au intrat 60 de piese, câte 12 pentru fiecare semifinală. În fiecare semifinală, juriul Selecţiei Naţionale alege câte trei finalişti. Primii trei, aleşi în spectacolul de la Focşani, sunt Alexia & Matei, trupa Echoes şi Eduard Santha.

Juriul Selecţiei Naţionale îi reuneşte pe Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă, cinci artişti legaţi prin experienţa participării la cel mai mare concurs muzical din lume.

Pe 25 februarie, în Marea Finală care va avea loc la Sala Polivalentă din Bucureşti, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

Eurovision Song Contest 2017 a avut loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au obţinut poziţia a şaptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai bună clasare a României în concurs, de la succesul obţinut de Paula Seling şi Ovi la ediţia din 2010 şi a patra în istoria participării României la Eurovision.