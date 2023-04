„Un film mai puțin vesel, mai mult trist, poetic și sfătos”. Povestea sculptorului Pupăză din Maramureș, la TVR Cultural | VIDEO

Vineri, 7 aprilie, de la ora 22.00, TVR Cultural le aduce telespectatorilor portretul unui sculptor în lemn din Maramureș, surprins într-un documentar filmat timp de 25 de ani și semnat de Cornel Mihalache.

„Un film mai puţin vesel, mai mult trist, poetic şi sfătos” este povestea sculptorului maramureșan Pătru Gojda Pupăză, urmărită de Cornel Mihalache timp de 25 de ani, strângând 26 de ore de material filmat.

„Satul Valea Stejarului, Comuna Vadu Izei, Maramureș, la capătul lumii românești, unde se agată hartă-n cui. Pătru Godja Pupăză, sculptor în lemn, făcător de porți maramureșene, și-a cumpărat un loc mai jos de biserică, l-a împrejmuit, i-a făcut o poartă frumoasă ca o pagodă și l-a numit „Cimitirul lui Moș Pupăză, mai puțin vesel, mai mult trist, poetic și sfătos". C-așa a vrut el.

Din 1991, până în 2006, am fost oaspetele acestei familii de moroșeni. Aproape în fiecare an, de Paște, de Crăciun, de moarte, de naștere, de nuntă, vară, iarnă, primăvara, la culesul prunelor, la făcutul de horincă, am fost prezent", povestea regizorul.

Filmul documentar a fost lansat în anul 2016.

Urmăriți mai jos un promo difuzat la TVR 1, în anul 2022:

Regia şi scenariul: Cornel Mihalache

Montaj: Robert Kallos

Producători: Andras Demeter și Cornel Mihalache

Sursă afiș: Festivalul de Film și Istorii Râșnov