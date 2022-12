”Din Arhiva TVR”: O întâlnire memorabilă cu Marius Bodochi

“Trăirea pe care ți-o oferă teatrul, bucuria de a face teatru și teatrul, în general, nu se compară cu nimic de pe lumea aceasta”. Urmăriți interviul cu actorul Marius Bodochi sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 20:00, la TVR3.

Este unul dintre actorii care trăiește pentru meseria lui, pasiunea lui ardentă fiind transmisă publicului care îl urmărește atât în piese de teatru, cât și pe marele ecran. Tocmai de aceea, Irninis Miricioiu l-a provocat la o discuție despre copilărie și începuturi, despre familie și eșecuri, despre laboratorul său interior de creație, despre cel mai recent film în care joacă, alături de Maia Morgenstern, “Capra cu trei iezi”, în regia lui Victor Canache. Sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 20.00, la TVR3.

Marius Bodochi s-a născut la Cluj și primul contact cu domeniul artistic a fost în clasa a IV-a atunci când a fost selectat pentru școala de artă, secția… balet. Însă familia nu a fost de acord cu o astfel de alegere, așa că mai târziu s-a îndreptat către teatru de păpuși. Acolo a prins “microbul” scenei și a hotărât că acesta este drumul pe care îl alege. Un drum pe parcursul căruia a avut ocazia să interpreteze sute de personaje, să le ofere, dincolo de magia vieții pentru câteva ore, atât cât durează reprezentația, ceva din farmecul său inconfundabil.

Deși nu a intrat “din prima” la teatru, a doua încercare a fost cu noroc. Un noroc de care se bucură în special publicul care a avut ocazia să-l vadă măcar o dată împrăștiind magie pe scenă.

Seducător și misterios, Marius Bodochi s-a consacrat pe scena Naționalului din Cluj, unde a debutat într-un rol principal în piesa „Trenul cu lapte nu mai opreşte aici“, de Tennessee Williams, dar Bucureștiul l-a primit cu brațele deschise și l-a adorat încă de la prima apariție, atunci când a pășit timid, dar plin de aplomb pe scena Naționalului din Capitală.

Printre rolurile sale memorabile se numără cele din spectacolele "Săptămâna luminată", în regia lui Mihai Măniuțiu la Teatrul Național Cluj, "Bacantele" și “Richard al II-lea”, spectacole montate de Mihai Măniuțiu la Teatrul Național București, "Visul unei nopți de vară", în regia lui Victor Ioan Frunză la Teatrul Național Cluj, Regele din "Regele moare", în regia lui Victor Ioan Frunză la Theatrum Mundi și multe, multe altele.

Actorul mărturisea într-un interviu: “Îmi place mult această vorbă – se spune că scena e spaţiul greşelii. Poţi greşi pentru că încerci multe lucruri şi nu eşti pedepsit pentru asta, pentru că din greşelile pe care le faci, la teatru chiar înveţi. În viaţă, lucrurile nu prea stau aşa. Eu am făcut în viaţa privată multe greşeli şi n-am prea învăţat din ele. La teatru, însă, din greşeli am învăţat multe. Actoria e o meserie pe care nu te obligă nimeni s-o faci şi, în consecinţă, tot ce faci e din plăcere, dintr-o nevoie interioară. Actorul este o specie umană mai aparte. E poate singura profesie în care ceri să lucrezi – un actor ţinut acasă e un actor pedepsit.”





Și nu numai că nu are timp să stea acasă, dar joacă în nu mai puțin de 8 spectacole la Teatrul Național din București, dar îl puteți vedea și în “Ursul” de Cehov la Teatrul Coquette sau în “Elixir” după Eric Emmanuel Schmitt, alături de Maia Morgenstern. Iubitorii teatrului din Iași îl pot urmări pe Marius Bodochi în “Zorba Grecul”, după Nikos Kazantzakis, la Ateneul Național.

Efervescența lui artistică poate fi explicată, poate, printr-o mărturisire pe care Marius Bodochi o face în cadrul emisiunii Din arhiva TVR: “Trăirea pe care ți-o oferă teatrul, bucuria de a face teatru și teatrul, în general, nu se compară cu nimic de pe lumea aceasta. Atât de fericit te simți atunci când Dumnezeu îți face cadou un copil. Am mai mulți copii. Toate rolurile mele sunt copii”.

Moderator şi producător: Irninis Miricioiu