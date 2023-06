Despre tenis şi fotbal – jucate, privite şi comentate. Cu jurnalistul TVR Cristian Mîndru

„Sportul e sănătate, toată lumea ar trebui să facă mişcare, cât de puţin, nu există ’nu am timp’...” Cristi Mîndru nu lasă să treacă mai mult de o zi fără mişcare. Şi tot sportul, mai exact comentariul sportiv şi prezentarea ştirilor sportive, reprezintă domeniul lui de activitate. Din 21 iunie, se află la microfonul de comentator pentru Campionatul European de Fotbal UEFA U21, transmis în exclusivitate la TVR.

De aproape 20 de ani în echipa redacţiei Sport a Televiziunii Române, Cristian Mîndru este unul dintre norocoşii care fac ceea ce şi-au dorit încă din copilărie. Sportul este pasiunea lui, practicându-l în mod curent, iar meseria de jurnalist sportiv i se potriveşte ca o mănuşă. A comentat probe de la mai multe ediţii ale Jocurilor Olimpice, meciuri de fotbal din Campionate Mondiale sau Europene, partide de tenis de la turnee Grand Slam. Din 21 iunie, se va afla la microfonul de comentator pentru Campionatul European de Fotbal UEFA U21, găzduit de România şi Georgia, precum şi pentru Jocurile Europene din Polonia, competiţii transmise în direct pe posturile TVR.

Despre ce înseamnă sportul în viaţa lui, despre bucuria jocului, despre tenis şi fotbal – jucate, privite şi comentate ne vorbeşte jurnalistul TVR Cristi Mîndru.

„Am început să joc tenis la vârsta de 9 ani. Dădeam cu mingea la un perete la bloc, cu o rachetă Neptun, de lemn. Apoi am făcut câteva ore cu singurul antrenor care ştia ceva tenis în oraşul meu. Am avut şansa să am nişte prieteni mai mari cu doi-trei ani decât mine, pasionaţi de tenis, şi cu ei băteam mingea de câteva ori pe săptămână. Toată copilăria mea e legată de fotbal şi de tenis; după ore, eram tot timpul afară şi ne jucam. Fotbal şi tenis.

După ce am ajuns la Bucureşti, în timpul facultăţii, am lăsat sportul pe un plan secundar. Mi-a fost destul de greu să mă adaptez în primul an la viaţa din Capitală, mi se părea totul diferit faţă de traiul de la Topliţa, de acasă, iar asta a afectat şi sportul. Până într-o zi, când am vazut la un club unde mersesem să mănânc ceva un afiş cu un turneu de tenis pentru amatori. M-am înscris pe loc, chiar dacă nu aveam nici măcar rachetă – o lăsasem la Topliţa. Nu mai jucasem de foarte mult timp, dar am câştigat acel turneu, cu o rachetă împrumutată. A fost imboldul de a reintra pe teren, mai ales că mă şi împrietenisem cu cei de la club şi aveam acum şi parteneri de joc.”

„Am crescut iubindu-l pe Sampras... Şi apoi a apărut Federer. Pentru mine, există el şi ceilalţi în tenis”

Sunt aproape 20 de ani de atunci, timp în care tenisul a redevenit parte din viaţa sa. „Joc de trei-patru ori pe săptămână, în masura timpului disponibil. E fundamental pentru mine să fac sport, încerc să nu las să treacă mai mult de o zi fără mişcare – sală, înot, tenis, iar de curând am reînceput să joc şi fotbal (dar mai timid, râde el). Sportul e sănătate, toată lumea ar trebui să facă mişcare, cât de puţin, nu există ’nu am timp’... Şi copiii mei fac sport, aşa au crescut. Alex face fotbal, iar Miruna mai joacă tenis cu mine şi merge la sală”, spune Cristi Mîndru.

Pe stadion, alături de fiul său, Alex

Pe lângă efectele benefice asupra sănătăţii, jurnalistul recunoaşte şi meritele sportului asupra psihicului. Să ştii să pierzi este unul dintre marile plusuri pe care ţi le aduce practicarea unui sport.

„Tenisul mă relaxează, mă linişteşte – atât cât te poţi numi ’liniştit’ după vreun meci de 3 ore la 40 de grade!... Am jucat mulţi ani în circuitele de amatori din ţară şi tenisul m-a învăţat că orice e posibil, iar cât timp ieşi de pe teren convins că ai dat totul, nu trebuie să ai regrete. Am bătut jucători pe care nu credeam vreodată că pot să-i înving şi am pierdut în faţa altora mult mai slabi decât mine, am câştigat turnee cu jucători puternici şi am ratat finale pe care le aveam ’în mână’. Dar, cum îmi place să spun, la tenis – spre deosebire de fotbal – esti doar tu cu tine pe teren, nu se fac schimbări. Dacă ai o zi mai proastă, trebuie să joci cu ce poţi tu în ziua aceea. Şi dacă nu-ţi ’merge’ mâna, trebuie să-ţi ’meargă’ picioarele, iar dacă nu merge nimic, trebuie să accepţi şi să dai atât cât poţi atunci. Fără regrete”, este de părere comentatorul TVR.

Despre modele şi favoriţi, Cristi Mîndru recunoaşte că pentru el, în tenis, există Federer şi restul jucătorilor: „Am crescut iubindu-l pe Sampras. Mi se părea cel mai elegant jucător al timpului său. Apoi, tenisul a evoluat, iar acum, când te uiţi pe YouTube la imagini din trecut şi compari, vezi diferenţele de tehnică. Şi apoi a apărut Federer. Pentru mine, există el şi ceilalţi în tenis. L-am văzut de nenumărate ori live şi am avut chiar BUCURIA să îl întâlnesc şi să schimb câteva cuvinte cu el. Eleganţa sa din teren şi tenisul său nu au egal pentru mine şi, deşi admiraţia mea pentru Nadal sau Djokovic e uriaşă, sentimental sunt şi am fost mereu un fan Federer. Am şi comentat retragerea lui şi a fost un moment de emoţie maximă pentru mine.”

Tenis sau fotbal? Amândouă, recunoaşte jurnalistul TVR. „Am jucat şi fotbal mult în tinereţe, eram un ’pomanagiu cu simtul porţii’, aşa mi se spunea. Jucam pe un teren cu zgură neagră şi arătam ca nişte hornari la finalul zilei. Alergam de acasă cu un sandwich în mână, de teamă să nu ratez echipele şi să fiu rezervă... Preferam să mănânc pe drum spre teren, decât sa scap meciul! Îmi place enorm şi fotbalul, am fost un fan al campionatului italian şi al naţionalei Italiei de când mă ştiu. Reminiscenţele pronosportului...”, glumeşte el.

„Scriam de mic cronici şi comentam meciuri în camera mea din Topliţa”

Cristi Mîndru se simte norocos că poate practica sporturile preferate în toate formele posibile – atât pe teren, cât şi în faţa micului ecran sau la microfonul de comentator. „Mă simt foarte bine pe teren, îmi place SĂ FAC mai mult decât SĂ VORBESC. Dar dintotdeauna am visat să ajung ziarist. Scriam de mic cronici şi comentam meciuri în camera mea din Topliţa. Am zeci de caiete cu notiţe şi reportaje din acele vremuri cu campionatul italian. Îmi place să comentez tenis şi mă bucur că am reînceput să comentez şi fotbal.

„E şansa jucătorilor acestei generaţii să se facă remarcaţi”

Mă voi afla în faţa microfonului la câteva meciuri din grupele Campionatului European de Fotbal UEFA U21, transmis în direct la TVR, precum şi la un sfert şi o semifinală. Voi realiza şi emisiuni care vor prefaţa şi vor închide partidele de la acest turneu final. Favorita mea va fi România şi apoi, evident, Italia. Şi cel mai mult îmi doresc să văd stadioane pline la meciurile României şi să văd repetată emulaţia de acum 4 ani în jurul acestei echipe naţionale.”

Succesul oricărui turneu final, inclusiv din punct de vedere al audienţelor, este direct legat la noi în ţară de performanţele echipei naţionale, consideră jurnalistul. Despre şansele elevilor lui Emil Săndoi să repete, la acest turneu, performanţa de acum 4 ani, din Italia, Cristi Mîndru mai spune: „Echipa e bună şi cred că orice e posibil. Asta şi pentru că întotdeauna turneele finale pentru jucătorii ’mici’ au un soi de imprevizibilitate. Îmi doresc ca echipa României să ajungă cât mai departe, măcar în semifinale, ca atunci. E şansa jucătorilor acestei generaţii să se facă remarcaţi. Un European mic e urmărit de foarte multă lume din fotbal, de la antrenori la preşedinţi sau impresari, şi au fost mari jucători care s-au lansat la asemenea turnee.”

Din 21 iunie, UEFA Under 21 Championship 2023. Televiziunea Română este official broadcaster al Campionatului timp de trei săptămâni, televiziunea publică va transmite, în exclusivitate, toate partidele de fotbal ale turneului European organizat de România şi Georgia, în perioada 21 iunie - 8 iulie. UEFA Under 21 Championship 2023 va putea fi urmărit la TVR 1, TVR 2 şi TVR INFO, dar şi pe platforma tvrplus.ro.