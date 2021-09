Românii de pretutindeni, la „A doua Românie"

Joi, 23 septembrie, de la ora 21:00, la TVR Internaţional vă invităm să revedeţi o ediţie specială dedicată Zilei Românilor de Pretutindeni.

În această ediție, vă prezentăm programe şi evenimente organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi de reprezentanţi ai mediului asociativ din străinătate.

Oana Ursache, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, vorbeşte despre importanţa unei relaţii bazate pe respect între cele două Românii, cea din țară și cea din afara graniței, despre nevoia de a rupe bariera dintre românii de aici și cei de acolo, dar și despre programele dedicate românilor din Diaspora și din comunitaile istorice, din jurul granițelor.

Despre provocările cu care se confruntă românii din Marea Britanie în această perioadă ne oferă detalii Alina Balatchi, membru fondator al Asociației Romanian Women in the UK şi una dintre cele mai active reprezentante ale comunității românești din Anglia, despre care prietenii spun că „poți s-o scoți din România, dar nu poți scoate niciodată România din ea”.

Cristiana Mitrănescu este directoarea unui spital-cămin pentru persoane vârstnice de la Bordeaux și a fost decorată cu Ordinul Național al Meritului în grad de Cavaler, ordin semnat de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Pentru a-i cunoaște mai bine pe românii din Belgia, a fost lansat, la Bruxelles, volumul Români belgieni, români europeni.

Cornel Radu Loghin, inițiatorul proiectului, a vorbit despre această culegere de texte scrise de conaționali care fie au povestit experiențe personale referitoare la traiul și adaptarea în Belgia, fie au făcut o radiografie a societății.

Cu noutăți despre cei care trăiesc foarte departe de țara lor de origine, în Canada, vine Raul Dudnic, jurnalist, producător de televiziune şi muzician. Noi românii se numește emisiunea pe care o realizează de aproape 20 de ani la Toronto, iar acum a lansat un nou album la care a lucrat 10 ani.

Echipa emisiunii:

Moderator: Corina Dobre

Jurnalişti: Virginia Ghiţă, Lucian Băbeanu, Sandrino Gavriloaia şi Doru Ionescu

Documentarist: Gabriela Mocanu

Producător: Liliana Văduva

Edițiile emisiunii pot fi urmărite online pe TVR+.