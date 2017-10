Despre maimuţe fashion şi biciclete pictate

Cu Claudia Spătărescu şi Filip Letinu, invitatul ei din această săptămână în emisiunea #creativ - sâmbătă, 14 octombrie,de la ora 23.00, la TVR 1 şi TVR+

În această sâmbătă, Claudia Spătărescu vă propune în emisiunea #creativ un tânăr a cărui preocupare este oraşul. Absolvent al Facultăţii de Urbanism din cadrul Universităţii de Arhitectură „Ion Mincu”, Filip Letinu s-a născut sub semnul creativităţii. De la 7 ani a studiat pictura şi a învăţat deopotrivă să sculpteze. A studiat arhitectura încă din liceu, iar la facultate a ales specializarea Urbanism.

Îi place să creeze şi să picteaze biciclete. A lucrat în publicitate unde a făcut design grafic şi ilustraţie. În 2016, o lucrare a sa a apărut în revista Lurzers Archive, printre cele mai bune 200 de ilustraţii din toată lumea.

„Tot ce atinge Filip devine o creaţie. Are piese de mobilier făcute din cele mai neobişnuite materiale: o lampă făcută dintr-o cutie mare de conservă sau un cerb sculptat din sârmă. Are acasă, unde am filmat şi noi, bibelouri comuniste recondiţionate, o sculptură făcută din coarne de bicicletă şi multe alte obiecte neobişnuite. Filip este un artist vizual autentic, extrem de modest. Deşi este extrem de talentat, i se par fireşti toate lucrurile pe care le face, aşa că nu îi place să se laude. Am vrut neapărat să îmi deseneze bicicleta în emisiune, pentru că ştiu cât de bine se pricepe! Iar rezultatul este colorat şi plin de umor!” povesteşte realizatoarea Claudia Spătărescu.

De altfel, o parte din interviu este realizat pe biciclete, în timp ce cei doi protagonişti pedealază, imaginile fiind capturate din portbagajul unei maşini. „Încercăm să ne jucăm în fiecare emisiune şi avem norocul că echipa este una mică şi foarte creativă. Suntem de părere că dacă noi ne simţim bine la filmare, şi telespectatorii vor privi emisiunea cu plăcere.”, adaugă Claudia Spătărescu.

Pe lângă camerele de filmat mânuite de profesionişti, telefonul mobil rămâne un protagonist important al emisiunii, dar de data aceasta şi camerele Gopro au rol important, fiind aşezate în locuri şi poziţii cât mai trăsnite, cum ar fi ghidonul bicicletei. În montaj, editorul Robert Kallos a inserat multe clipuri care îl arată pe Filip lucrând, pentru a ilustra cât mai bine procesul de creaţie.

Imagine: Andrei Lupu, Dan Constantinescu Jr, Andrei Coruţ, Alexandru Bengescu, Sunet: Valentin Bartolomen, Postprocesare sunet: Răzvan Ionescu, Ilustrator muzical: Camelia Vasile

Montaj: Robert Kallos

Producător: Alina Amza

Realizator: Claudia Spătărescu