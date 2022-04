De Paşti, programe speciale la TVR 1

TVR 1 a pregătit, pentru perioada 22 - 25 aprilie, programe dedicate Sărbătorii Pascale: transmisiuni cu tematică religioasă, emisiuni şi ediţii speciale ale unor programe consacrate, concerte şi spectacole inedite, filme pentru toate vârstele.

Slujba Învierii, în direct la TVR 1 de la Catedrala Patriarhală

Ca în fiecare an, TVR 1 oferă telespectatorilor cele mai importante slujbe religioase oficiate de Paști la Catedrala Patriarhală din București. Vineri, sâmbătă și duminică, Andrei Victor Dochia, alături de echipa sa și invitații lor ne așteaptă la „Universul credinței”. Programe ce oferă o perspectivă aparte asupra spiritualităţii creştine încep pe 22 aprilie, ora 12.30 cu documentarul „Arsenie Boca – de la biografie la sinaxar” şi continuă, la ora 17.30, cu „Zorii Învierii”, documentarul realizat de Victor Dochia şi Părintele Necula în Ţara Sfântă, despre urcuşul duhovnicesc al Săptămânii Patimilor, pornind de la intrarea Domnului în Ierusalim şi până la răstignirea şi învierea Sa.

De la ora 18.10, românii pot urmări, în transmisiune directă de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, Denia Prohodului Domnului.

În seara de Înviere, pe 23 aprilie, începând cu ora 23.10, într-o ediție specială „Universul credinţei”, vedem la TVR 1, în direct de la Catedrala Patriarhală, Slujba Învierii, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Andrei Victor Dochia îl va avea invitat pe jurnalistul Răzvan Bucuroiu în direct, în studioul TVR. Vom putea urmări corespondenţe video ale reporterilor TVR aflaţi la importante centre monahale din tară, acolo unde refugiați din Ucraina sărbătoresc Paștile în pribegie.

În prima zi a Sfintelor Paşti, duminică, de la ora 7.00, echipa „Universul credinței” ne aduce o serie de materiale despre Sărbătoarea Învierii Domnului.

Vineri, 22 aprilie

Înainte de Lumina Învierii, în Vinerea Mare primim în case „Tainica Lumină”

Iuliana Tudor ne invită la un program special de cântece pascale vechi, interpretate de coruri celebre de teologi şi mari artişti de folclor. Le ascultăm pe 22 aprilie, de la ora 21.00, la TVR 1. Cum semnificația acestei zile se regăsește în foarte multe cântece pascale vechi, de tradiţie, emisiunea îşi propune „să ofere telespectatorilor noştri o muzică specială, tot mai puţin prezentă în spaţiul media, dar atât de necesară pentru sufletul tuturor De la pricesne şi muzici bizantine, până la lucrări polifonice, toate aduc împreună coruri celebre de teologi, dar şi artişti din zona muzicii tradiţionale: Grupul psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale, dirijor părintele Arhidiacon Mihail Bucă, Corala bărbătească ortodoxă Armonia din Constanța, dirijor Arhid. Asist. Univ. Dr. Iulian Dumitru, Corala Contrast din Timişoara, dirijor preotul Vasile Bădescu, Veta Biriș și Grupul Vocal Bărbătesc al Institutului Greco-Catolic din Blaj, Grigore Leșe, Alexandru Pugna, Ionuț Fulea, Mariana Anghel, Marcel Anghel”, spune Iuliana Tudor, realizator al programului.

Sâmbătă, 23 aprilie

De la ora 12.00, Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Slovenia ne va încânta cu „Armonii veneţiene”. Concertul include lucrări semnate de Antonio Vivaldi: Uvertura operei "L'Olimpiade", Concertul pentru flaut şi orchestră "La Notte", Concertul pentru coarde în sol major.

De 20 de ani, „La masa de Paşti” ne aduce bucurie şi cântec românesc la TVR 1. Zeci de artişti petrec împreună o după-amiază relaxantă, cu muzică şi poveşti frumoase. Iuliana Tudor ne aşteaptă la ediţia aniversară „La masa de Paşti”, după slujba de Înviere (partea I) şi pe 25 aprilie, de la ora 14.40 (părţile a II-a şi a III-a), la TVR 1. Ne vom bucura de cântecul mai multor generaţii de artişti, de la mari interpreţi, care au scris istorie în cultura tradiţională românească, până la tineri ale căror cariere abia încep. „La masa de Paşti este singurul program folcloric din piaţa media din România în care artiştii se întâlnesc în număr atât de mare să depene amintiri, într-o atmosferă caldă, relaxată, de prietenie şi colegialitate. La masa de Paşti rămâne şi unul dintre programele mele de suflet, la care vă aştept cu drag să ne bucurăm împreună, şi de această dată, la TVR 1”, ne invită Iuliana Tudor.

Duminică, 24 aprilie

Împreună de Sfintele Paști, la „Tezaur folcloric”, pe TVR 1

Cântec, port, gastronomie, obiceiuri româneşti. Ne bucurăm de sărbătoarea de Paști şi de întâlniri cu rude, vecini, prieteni de aproape sau de departe, duminică, 24 aprilie, când Gheorghiţa Nicolae ne oferă peste două ore de „Tezaur folcloric” - de la 11.45 şi de la 13.00. De 40 de ani, „Tezaurul folcloric” este şi rămâne aproape de credințele și tradițiile noastre şi, ca întotdeauna, marile sărbători ale creştinătăţii se regăsesc în programele Televiziunii Române. În duminica de Paști, „Tezaurul folcloric” va reuni membri ai Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Tg. Jiu, reprezentanți de seamă ai folclorului bucovinean - Grupul Folcloric „Obcina Stânișoarei” din Mălini, Suceava, coordonator Vasile Ungureanu (Tezaur Uman Viu), precum şi artişti ai Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” al Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, dar şi mari interpreți ai foclorului românesc: Irina Loghin, Gheorghe Turda, Gheorghe Roșoga, Daniela Condurache, Matilda Pascal Cojocarița, Alin Pascal, Ștefan și Horațiu Cigu, Georgiana Pană și Taraful „Tudor Pană”, condus de Petrică Pană, Alexandru Pugna.

Răsună văile și înălțimile, iar folclorul reînvie în toată splendoarea sa prin povestea lor cântată! În ziua de Paşti, de la ora 14.30, urmărim un recital vibrant susţinut de Lupii lui Calancea şi Surorile Osoianu. Tot ce s-a transmis din moși strămoși și ce au preluat marile artiste pentru a fi dus mai departe ia o nouă haină în mâinile Lupilor și devine expresie a modernului cu profund respect pentru tradiție.

Nu pot lipsi din programele TVR 1 nici competiţiile sportive importante care ţin românii împreună. Pe 24 aprilie, suntem alături de fetele din Naţionala de Handbal a României care joacă în compania reprezentativei Austriei, în preliminariile Campionatului European de Handbal. Meciul desfăşurat la Râmnicu Vâlcea şi care decide calificarea României la CE 2022 este în direct la TVR 1, de la 18.00.

Start pentru sezonul 8 „Vedeta populară”, chiar în Ziua de Paşti! Iuliana Tudor ne aşteaptă din nou în faţa micilor ecrane, pentru prima ediție din sezonul 8 al show-ului „Vedeta populară”. Timp de nouă săptămâni, duminică de duminică, descoperim concurenţii noului sezon, în şapte ediţii de concurs, urmate de semifinală şi finală. De la masa juriului, Grigore Leșe, Cornelia Rednic, Niculina Stoican, Elise Stan şi Bogdan Mihai Simion vor urmări cu ochi de specialişti evoluţia pe scenă a concurenţilor. Emisiunea se vede la TVR 1, de la ora 21.00. Printre noutăţile sezonului: revenirea Mariei Buză, îndrăgitul personaj Floarea din cuplul „Floarea şi Gheorghe”, care stârnea râsul în scenete de umor cu ani în urmă. Maria Buză aduce momente surpriză în culise la „Vedeta populară”.

Luni, 25 aprilie

Christian Thielemann_br_(c) Matthias Creutziger

De la ora 10.25, încă o bucurie pentru suflet: TVR 1 difuzează, în a doua zi de Paști, Concertul extraordinar al Orchestrei Filarmonice din Viena, susținut la Sagrada Família, în Barcelona. Condusă de Christian Thielemann, orchestra interpretează Simfonia nr. 4 în Mi bemol major a lui Anton Bruckner și o lucrare în primă audiție mondială, „Elysium”, scrisă de câștigătorul premiului Ernst von Siemens, canadianul Samy Moussa.

(c) J.C.Sagrada Familia

Acesta este primul concert al Filarmonicii din Viena în bazilică. „Este foarte emoționant pentru noi, muzicienii, să interpretăm o mare capodoperă a compozitorului austriac romantic târziu în cadrul extraordinar al catedralei Sagrada Família. Este o experiență incredibilă să cânți această muzică în arhitectura și acustica unică a bazilicii. Pentru mine, este punctul culminant actual în proiectul nostru Bruckner, care va fi lansat în anul aniversar 2024. De altfel, pe timpul pandemiei noi am înregistrat unele dintre simfoniile lui Bruckner cu Christian Thielemann”, spune despre concert prof. Daniel Froschauer, președintele Filarmonicii din Viena.

A doua zi de Paști, împreună cu „Exclusiv în România” spunem „Hristos a înviat!” la poalele Munților Căpățânii. Un nou sezon „Exclusiv în România” începe la TVR 1 de Paşti. Luni, 25 aprilie, ora 13.10, în prima ediţie, Cristian Tabără şi echipa sa ne invită prin Oltenia de sub Munte. Descoperim cea mai veche biserică de lemn de la sud de Carpați, ne bucurăm de măiestria Fluierașilor din Vaideeni și vedem ce preparate tradiționale de Paști aduse din Transilvania se gătesc în Oltenia.

Realizatorul şi prezentatorul Charlie Ottley ne aduce la TVR 1 un film încântător: produs în 2021, filmul „Dunărea sălbatică” (Wild Danube) surprinde Delta Dunării, un Amazon al Europei cu o suprafaţă de peste 4.000 kilometri pătraţi, în cele patru anotimpuri şi prezintă rezervaţia atât cu biodiversitatea ei, cât şi cu problemele cu care se confruntă comunităţile. Pe 25 aprilie, de la 16.40.

Filme pentru toate preferinţele, în zilele de sărbătoare la TVR 1

Povestea ultimelor 12 ore din viața pământească a lui Iisus Hristos, în filmul „Patimile lui Hristos” (THE PASSION OF THE CHRIST – SUA, 2004), regia Mel Gibson, cu Jim Caviezel, Monica Bellucci şi Maia Morgenstern, o vom putea urmări vineri, 22 aprilie, de la 22.10. Producţia a avut trei nominalizări la premiile Oscar: pentru imagine, coloană sonoră şi machiaj.

Pe 23 aprilie, de la 15.30, ne vom emoţiona urmărind filmul „Corul” (LES CHORISTES – Franţa, Elveţia, Germania, din 2004), regia Christophe Barratier. În Franţa anului 1948, un profesor de muzică şomer acceptă să lucreze şi să-i "disciplineze" altfel pe băieţii unui internat de reeducare pentru minori. Înarmat cu răbdare şi convins de impactul pozitiv al muzicii asupra sufletului omenesc, profesorul îi va iniţia pe copii în tainele cântului coral, schimbându-le vieţile. Tânărul solist Jean-Baptiste Maunier a devenit un adevărat star în Franţa după ce a jucat rolul adolescentului rebel Pierre Morhange.

Sâmbătă, 23 aprilie, de la 21.10, o vedem pe actrița britanică Helen Mirren în rolul Reginei Elizabeth II, în filmul „Regina” (The Queen, 2006), rol care i-a adus primul premiu Oscar din carieră şi Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă.

Idila lor inocentă din copilărie se transformă într-o iubire imposibilă. Luni, 25 aprilie, de la 21.10, TVR 1 programează „Între două lumi”, o dramă fantasy, cu Kirsten Dunst, povestea de iubire a doi tineri care provin din două lumi complet diferite.

Şi, pentru că e vacanţă, copiilor le este pregătită o surpriză: un serial care îi invită în lumea basmelor și a fanteziei, dar care prezintă viața reală a unor copii și a familiilor lor. Realizat de Andrzej Maleszka la Televiziunea Publică Poloneză, „Copacul magic” spune povestea unor obiecte din lemn tăiat din stejarul odată magic. Cele şapte episoade îi transpun pe micii telespectatori într-o lume extraordinară, în care puterea misterioasă a unui copac este încă vie și poate da naştere unor aventuri uimitoare pentru cei de vârsta copilăriei. Serialul „Copacul magic” a câștigat în 2007 prestigiosul International Emmy Award la categoria „cel mai bun program pentru copii și tineri” şi nu mai puţin de alte 16 premii internaţionale. Copiii se delectează cu primele două episoade ale serialului la TVR 1, luni, 25 aprilie, ora 12.00.