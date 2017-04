De la Sinaia la Balcic, trecut şi prezent la „Ora Regelui”

Sâmbătă, 22 aprilie, „Ora Regelui” vă propune o nouă ediţie despre istoria monarhiei şi despre activitatea actuală a Familiei Regale. La TVR 1 şi TVR MOLDOVA de la ora 15.00 şi la TVRi de la ora 16.00.

Imediat după abdicarea forțată a Regelui Mihai și proclamarea Republicii Populare, s-a declanșat propaganda antimonarhistă a comuniștilor.

Autori anonimi au început să publice broșuri și cărți despre „jefuirea poporului român”.

În ediţia din această săptămână, deslușim mecanismele propagandei comuniste și modul în care, prin mistificarea adevărului, s-a creat o altă istorie a țării.

Povestea Help Autism începe cu şapte ani în urmă. De atunci, fondatorilor primului program li s-au alăturat și alte persoane, dornice să găsească soluții pentru propriul copil sau să ajute la conștientizarea dificultăților. Am însoțit-o pe Principesa Maria într-o vizită la „Casa Soarelui – Help Autism”, pe parcursul căreia am aflat despre programele de sprijin și consiliere ale asociației.

Foto: © Asociaţia Help Autism

Doi studenți ai Academiei de Studii Economice din București beneficiază, anul acesta, de Bursa Regele Carol I şi Bursa Regina Elisabeta. Bursele au fost fondate de Alteţele Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu, cu un an în urmă.

În continuarea ediţiei, ne amintim că, în 1924, Regina Maria vizita Balcicul pentru a doua oară, la insistenţele pictorului Alexandru Satmari. Frecventat în acea perioadă de cei mai importanți pictori români, locul s-a identificat din 1936 nu doar cu castelul, ci și cu romanticele grădini ale Reginei.

Călătoria noastră în timp ajunge apoi la Sinaia, la sfârșitul secolului al XIX-lea - fosta comuna Podul Neagului în care Carol I a achiziționat un teren de 1.000 de hectare, Piatra Arsă. Moșia pe care se începe în 1874 construirea castelului Peleș dă numele localității un an mai târziu. Peste încă un an, în centrul comunei apar primele case boierești, iar în 1876 începe construirea căii ferate Ploiești – Predeal care străbate și Sinaia.

Program de difuzare:

TVR 1 - sâmbătă, 22 aprilie, ora 15.00 (28 aprilie, ora 5.00)

TVR Internaţional - sâmbătă, 22 aprilie, ora 16.00

TVR MOLDOVA - sâmbătă, 22 aprilie, ora 15.00 (23 aprilie, ora 1.00)

***

Prezintă: Bogdan Șerban-Iancu

Realizator: Ruxandra Țuchel

Regia artistică: Dan Manoliu

Producător: Lidia Voicu

***

Despre Ora Regelui:

O emisiune pe teme istorice despre monarhie şi regii României, Ora Regelui oferă publicului informaţii despre ce a însemnat Monarhia pentru români, cum au influenţat regii istoria, cultura şi viaţa politică, economică şi socială a românilor. Timp de aproape o oră, rulează secvenţe inedite din arhivele cinematografice, dar şi imagini de astăzi. Emisiunea vorbeşte despre diferenţele dintre ce a fost şi ce este România, cât de bine au fost transmise şi învăţate lecţiile istoriei şi cât din ceea ce am învăţat - mai ales în perioada celor 45 de ani de comunism - despre Monarhie şi Regele Mihai, este mit sau adevăr.

Emisiunea conţine reportaje pe subiecte istorice, despre Casa Regală a României din vremea lui Carol I până astăzi, imagini mărturii de arhivă, vox-uri de la oameni simpli (despre rolul pe care l-a avut şi îl mai are Regele Mihai, Casa Regală sau despre momente ale istoriei care au fost reinterpretate în ultimii 60 de ani), dar şi interviuri cu diverse personalităţi şi o agendă actualizată a Casei Regale (vizite la alte case regale, acţiuni pe care le întreprinde Casa Regală pentru a reprezenta imaginea României în afara ţării, acţiuni economice, caritabile, importanţa pe care a avut-o Casa Regală în procesul de integrare în UE şi NATO etc.).

***

Emisiunea poate fi urmărită pe TVR+ şi pe tabletă sau telefon mobil.

Aici puteţi descărca aplicaţiile TVR+ pentru IOS si Android.