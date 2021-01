De la Kadiatou la Eric Saade: Melodifestivalen 2021- ordinea de intrare în concurs

SVT se pregătește pentru cel mai așteptat moment al anului: noul sezon al Melodifestivalen! Peste doar trei săptămâni, cei mai buni 28 de artiști din Suedia vor cuceri scena MF și vor lupta pentru un singur bilet de aur la Rotterdam.

Spectacolul nu va fi, însă, în turneu în toată țara, din cauza restricțiilor impuse de pandemia generată de noul coronavirus.

În această dimineață, SVT a ținut conferința de presă anuală într-un mod diferit de cel obișnuit, de data aceasta pe Instagram, și a dezvăluit pentru prima dată detalii de mult așteptate de fani: „ordinea de intrare în concurs”, alocarea semifinalelor și ordinea de desfășurare a competiției, transmite wiwibloggs.

Astfel, ordinea completă de intrare în concurs este următoarea:

Semifinala 1: (6 februarie 2021)

(Gazde: Christer Björkman și Lena Philipsson)

Kadiatou - One Touch

Lillasyster - Pretendent

Jessica Andersson - Horizon

Paul Rey - The Missing Piece

Arvingarna– Tänker Inte Alls Gå Hem

Nathalie Brydolf - Fingerprints

Danny Saucedo - Dandi Dansa

Semifinala 2: (13 februarie 2021)

(Gazde: Christer Björkman, Oscar Zia și Anis Don Demina)

Anton Ewald - New Religion

Julia Alfrida - Rich

WAHL feat. SAMI - 90-talet

Frida Green - The silence

Eva Rydberg & Ewa Roos - Rena Rama Ding Dong

Patrik Jean - Tears Run Dry

Dotter - Little Tot

Semi-Finala 3: (20 februarie 2021)

(Gazde: Christer Björkman și Jason Diakité)

Charlotte Perrelli - Still Young

Emil Assergård - Om Allting Skiter Sig

Klara Hammarström - Beat Of Broken Hearts

Mustasch - Contagios

Elisa - Den du är

Alvaro Estrella - Baila Baila

Tusse - Voices

Semifinala 4: (27 februarie 2021)

(Gazde: Christer Björkman, Pernilla Wahlgren și Per Andersson)

Tess Merkel - Good Life

Lovad - Allting är precis likadant

Efraim Leo - Best Of Me

The Mamas - In The Middle

Sannex - All Inclusive

Clara Klingenström - Behöver inte dig idag

Eric Saade - Every minute

A doua șansă: (6 martie 2021) (Gazde: Christer Björkman și Shirley Clamp)





Marea finală Melodifestivalen 2021 va avea loc pe 13 martie 2021 și va include 10 melodii, primele 2 melodii câștigătoare din fiecare semifinală plus alte 2 înregistrări care se vor califica din runda a doua șansă. Christer Björkman va găzdui spectacolul alături de câștigătorul Eurovision 2015 Måns Zelmerlöw și de actrița și cântăreața irano-suedeză Shima Niavarani.